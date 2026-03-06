San Lorenzo anunció salida de Carlos Sánchez antes de la Copa Sudamericana

Después de dos años de ausencia en copas internacionales, San Lorenzo regresó a una Copa Sudamericana para intentar quedarse con una victoria continental que ha hecho falta en las últimas temporadas para la institución. El club de Boedo arrancará ese reto en el bombo 2 esperando definir su suerte en el sorteo.

Uno de los grandes artífices para el regreso del club a copas internacionales es Carlos la ‘Roca’ Sánchez. El volante colombiano hizo parte de las filas del ‘Ciclón’ entre el 2023 y 2024. Se retiró en Argentina con Barracas Central y desde hace un año se ha dedicado a ser el mánager del club.

Su contrato iba hasta febrero del 2026 y se preveía una posible salida del chocoano de las filas de San Lorenzo. Este jueves 5 de marzo, en las redes sociales del equipo antes de afrontar la Copa Sudamericana, confirmaron de manera oficial la desvinculación de Carlos Sánchez.

EL COMUNICADO DE SAN LORENZO QUE OFICIALIZA LA SALIDA DE CARLOS LA ‘ROCA’ SÁNCHEZ

El jueves por la noche el club emitió un comunicado que informó la salida de Carlos Sánchez del puesto de mánager. El chocoano había sido nombrado en ese cargo una vez se retiró en 2025. La ‘Roca’ dividió mucho en su etapa con San Lorenzo, y, esta salida también dio de qué hablar en las redes sociales.

Ese comunicado emitido informó que, “San Lorenzo agradece a Carlos Sánchez por su arduo trabajo en la Dirección Deportiva de Fútbol del Club. Reconociendo también su capacidad, profesionalismo y calidez humana hasta el final de su contrato en momentos muy complejos del club. ¡Las puertas de la institución siempre estarán abiertas!”.

Siguiendo los comentarios de esa publicación, hubo muchos comentarios favorables y hasta desfavorables sobre la figura del jugador colombiano en su etapa, tanto como jugador como mánager. Sin embargo, Carlos Sánchez seguirá en ese tipo de cargos, pues, su ambición es grande.

Seguramente, el colombiano espera otra oportunidad que podría salir en el país. Pues, uno de sus anhelos es seguir en este tipo de cargos o en funciones similares en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La ‘Roca’ ya habría tenido primeros acercamientos.

Tras esa salida, habrá que esperar qué novedades tendrá el futuro de Carlos Alberto la ‘Roca’ Sánchez pensando en seguir en la disciplina con un cargo similar al que tuvo en su etapa en San Lorenzo.