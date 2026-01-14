América sufre lesiones: 3 jugadores sustituidos en duelo ante Once Caldas

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero es el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por América de Cali y Once Caldas, duelo de carácter amistoso que sirve de preparación pensando en lo que serán las competencias oficiales de este 2026.

El equipo escarlata, que para este año sí tendrá la presencia del técnico David González en el banquillo, empezó el partido con 11 jugadores, pero tuvo que realizar tres cambios cuando apenas transcurrían 20 minutos, una situación que enciende las alarmas en el América de Cali.

Lea también: Marrugo se acerca a importante club de la Liga Betplay; afrontaría Libertadores

En otras noticias: Miguel Ángel Borja y la razón por la no ha fichado con Cruz Azul

América sufre lesiones de jugadores en el amistoso contra Once Caldas

La primera novedad que presentó el equipo de los ‘Diablos Rojos’ fue la salida del delantero venezolano Jhon Murillo, que justamente venía de recuperarse de una lesión sufrida el año pasado que le costó ausentarse de la última parte de la temporada.

Murillo fue anunciado como titular en el partido y luego se dio la novedad de una molestia física durante el calentamiento previo al compromiso, algo que cambió los planes del técnico González, que decidió reemplazarlo con Tilman Palacios.

Lea también América pierde una de sus grandes joyas: firmará con Junior para 2026

Otros dos delanteros fueron reemplazados en el partido

Continuando con el ‘karma’ de las lesiones y las bajas en zona de ataque que el año pasado sufrió el América de Cali (como el caso de Rodrigo Holgado), el entrenador del cuadro escarlata tuvo que cambiar a Jan Lucumí y luego a Dylan Borrero cuando apenas transcurrían 20 minutos de juego.

Unas sustituciones que encienden las alarmas en los hinchas del equipo rojo de Cali, que estarán a la expectativa de un diagnóstico oficial de aquellas molestias físicas que obligaron a su baja en el partido.