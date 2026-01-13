Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajesdel fútbol colombiano, donde los clubes sacan sus chequeras e invierten en jugadores nuevos que refuercen las plantillas, incorporaciones que especialmente realizan los equipos que tienen competencias internacionales en este 2026.

Pues bien, uno de los jugadores que podría ser protagonista en esta ventana de transferencias sería el experimentado mediocampista Christian Marrugo, jugador de 40 años que ha vestido la camiseta de clubes en Colombia como Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Independiente Medellín y Águilas Doradas.

Christian Marrugo se acerca nuevamente al DIM

De acuerdo con información del narrador deportivo Eduardo Luis López en el programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, “existe una posibilidad para que Christian Marrugo sea parte del Medellín (club que jugará fase previa de Copa Libertadores), pero no entraría en la parte deportiva, sería en otro rol, como directivo en algún área de la institución”.

El jugador nacido en Cartagena de Indias colocaría un punto final a su extensa carrera como futbolista en este 2026 y podría recalar nuevamente en el conjunto ‘poderoso de la montaña’, ocupando algún puesto de asesoría deportiva en un club donde es referente.

Los números y el palmarés de Marrugo en el ‘poderoso’

Vistiendo la camiseta del DIM, el talentoso mediocampista alcanzó a disputar 178 partidos, aportando 28 goles y 29 asistencias, jugador que además celebró un título de Liga BetPlay con el equipo rojo de Antioquia en el primer semestre del 2016.

Por otro lado, Marrugo también gozó de experiencia jugando para la Selección Colombia, futbolista que sería tenido en cuenta para encargarse de un rol dirigencial en el Medellín, institución que ya había incorporado antes a un referente como lo fue Mauricio Molina.