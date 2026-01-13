América pierde una de sus grandes joyas: firmará con Junior para 2026

América de Cali sigue moviendo su nómina para lo que será la temporada 2026. El conjunto escarlata anunció la llegada de Yeison Guzmán como refuerzo, pero también trabaja en otros movimientos conformando la nómina final de 25 jugadores que estará al mando de David González.

Desde la casa escarlata ya se ha anunciado la salida de diez jugadores que fueron limpiando la plantilla para dar paso a las nuevas contrataciones. Sin embargo, uno de los mejores futbolistas del cuadro vallecaucano en 2025 también podría dar un paso al costado y dejar Cascajal para mudarse a Barranquilla.

Según la versión de Fuad Char, presidente del Junior, el club barranquillero llegó a un acuerdo para el fichaje de Cristián Barrios. El extremo derecho tendría todo listo para sumarse al onceno rojiblanco, equipo del que ha manifestado ser hincha en repetidas ocasiones.

La llegada de Barrios al cuadro tiburón se viene trabajando desde hace varias semanas, donde se habló que el atacante sería el remplazo de José Enamorado, que se marchó al Gremio de Brasil. Sin embargo, la llegada de Luis Fernando Muriel parecía enredar todo para el extremo barranquillero de 27 años.

Finalmente, cuando el fichaje parecía caído, desde la arenosa, la voz del máximo accionista de Junior dio un parte de tranquilidad al respecto. Fuad anunció que el jugador hará parte del onceno tiburón para 2026 y que será presentado este martes en la tarde entre los refuerzos del cuadro atlanticense.

Con esto, Cristian Barrios llegará desde América a Junior a cambio de un pago cercano al un millón de dólares por sus derechos deportivos. El jugador tendrá su tercera experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano después de haber jugado en Patriotas y en el onceno americano.

Se espera que con su llegada a Junior, Barrios pueda ser una de las piezas de desequilibrio en el equipo comandado por Alfredo Arias. El delantero llega al onceno tiburón como un revulsivo, especialmente pensando en la Copa Libertadores 2026, donde Junior competirá desde la fase de grupos.

Por ahora, el ex América se une a la escuadra del tiburón integrado la lista de refuerzos de los rojiblancos para un año donde disputan Liga Betplay, Superliga, Copa Betplay y Copa Libertadores.