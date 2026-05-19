Wilmar Barrios quiere confirmar su cupo al Mundial: sumó un nuevo título con Zenit

El Zenit de San Petersburgo volvió a levantar el título de la Liga Premier de Rusia y confirmó su dominio absoluto en el balompié de ese país, teniendo como una de sus piezas fundamentales al colombiano Wilmar Barrios, quien fue clave durante toda la temporada gracias a su experiencia y auspició como capitán.

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El conjunto dirigido por Sergei Semak logró imponerse en una campaña exigente, marcada por la presión constante de clubes como Krasnodar y Lokomotiv Moscú, quienes lo siguieron de cerca durante toda la temporada, pero al final levantó un nuevo título.

Wilmar Barrios campeón siendo capitán de Zenit

Desde su llegada al club ruso en 2019, Wilmar Barrios se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición. Su despliegue físico, agresividad para recuperar el balón y capacidad táctica lo transformaron en un hombre indispensable en el mediocampo.

En esta temporada de campeonato volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores volantes defensivos de la liga rusa, habiendo jugado 30 partidos y marcado una asistencia en 2.557 minutos dentro del terreno de juego.

El colombiano disputó la mayoría de encuentros como titular y fue fundamental para darle equilibrio a un equipo lleno de talento ofensivo. Su experiencia internacional también resultó vital en los momentos de mayor presión, lo que lo llevó a ser convocado por Néstor Lorenzo en la prelista rumbo al Mundial.

La conquista también fortalece la imagen del colombiano pensando en futuros retos con la selección nacional. A sus 32 años, Barrios sigue demostrando vigencia en el fútbol europeo y deja claro que todavía tiene mucho por aportar tanto en su club como con la camiseta de Colombia.

¿Cuándo jugaría Wilmar Barrios con Colombia rumbo a la Copa Mundial?

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro de despedida contra Costa Rica se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.

¿Cuántos títulos tiene Wilmar Barrios con Zenit?

Wilmar Barrios suma actualmente 11 títulos con el Zenit de San Petersburgo. Su palmarés con el club ruso se divide así: