Confirmado el equipo que fichará a Beckham Castro que le dejará a Millonarios cerca de 1M$

Millonarios ya trabaja en el respectivo mercado de fichajes en busca de llevar a cabo una reestructuración de plantilla que le permita volver a los tiempos de gloria, pero esta vez con ayuda de Fabián Bustos, quien a pesar de todas las teorías sobre su salida, confesó que se quiere quedar en el equipo.

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El estratega argentino le quiere apostar al proyecto de Millonarios y trabajará de la mano de Ariel Michaloutsos para volver a sumar títulos, pero primero deberán empezar a liberar cupos, por lo que Beckham Castro sería uno de los primeros protagonistas al darse a conocer que su futuro estaría en Suiza.

Beckham Castro se irá de Millonarios hacia FC Lugano

Millonarios quiere mantener una base sólida de jugadores que han venido destacando bajo el mando de Bustos, tal como es Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña, entre otros, pero también se planea traer "sangre nueva al equipo" que le permita trabajar con una idea nueva de juego.

Es por ello que en primera instancia se pensaría en liberar un par de cupos, entre los cuales estaría el de Diego Novo, quien está próximo a finalizar contrato, Jorge Cabezas Hurtado, quien regresaría a Inglaterra tras no hacer oficial la opción de compra, y Bekham David Castro.

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El delantero de 22 años surgió de la cantera del 'embajador', tuvo un breve paso por Internacional de Bogotá, pero ahora, cerca de la finalización de su contrato, tendría planes de ir a jugar al fútbol de Europa, siendo esta su primera experiencia internacional, la cual le dejaría una millonaria ganancia al club capitalino.

Según dio a conocer el periodista deportivo, Guillermo Arango, la negociación que estaría haciendo Millonarios estaría cerca del millón de dólares y se llevaría a cabo con FC Lugano, de la primera división de Suiza, con el cual ya se están ultimando detalles y estría próximo a viajar hacia Europa.

¿Cómo le ha ido a Beckham Castro con Millonarios en la presente temporada?

El extremo cartagenero ha tenido la oportunidad de jugar 21 partidos entre Liga Betplay, Copa Sudamericana y Copa Betplay, juntando más de 500 minutos dentro del terreno de jugo en los cuales se ha reportado con 4 goles y 3 asistencias.