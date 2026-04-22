América de Cali ya se encuentra en Bogotá para afrontar este miércoles un compromiso clave frente a Fortaleza CEIF, en duelo aplazado de la fecha 5 de la Liga BetPlay que se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 8:30 p.m.

América de Cali vs Fortaleza: altas y bajas confirmadas para jugar esta noche en El Campín

Lea también Fredy Hurtado reveló la clave mental de Colombia Sub-17 para ser campeón Sudamericano

El conjunto dirigido por David González tendrá una gran oportunidad para asegurar su clasificación anticipada a la siguiente ronda del campeonato en caso de sumar los tres puntos en la capital del país. Por ello, el entrenador convocó un grupo de 20 futbolistas con varias novedades respecto al compromiso anterior.

Entre las principales bajas aparecen tres jugadores que salen de la lista tras el último encuentro ante Millonarios FC. El defensor Dany Rosero, quien incluso marcó gol en ese partido, no fue tenido en cuenta para este viaje. Tampoco fueron convocados los atacantes Dylan Borrero y Darwin Machís.

América tiene novedades en Bogotá: convocados, bajas y regresos ante Fortaleza en El Campín

Lea también Falcao iría al Mundial 2026 con Colombia: el cargo especial que tendría en la Selección

En contraste, América recupera piezas importantes para este duelo. Regresan a la convocatoria los defensores Andrés Mosquera y Brayan Correa, además del mediocampista José Cavadía, alternativas que fortalecen la nómina escarlata en defensa y zona media.

Dentro del listado también sobresalen nombres de experiencia como Adrián Ramos, Rafael Carrascal, Jean Fernandes y Jhon Murillo, además del delantero Tomás Ángel, quien sigue sumando minutos en el frente de ataque.

El compromiso fue aplazado inicialmente en febrero debido al mal estado de la gramilla de El Campín, afectada por una fuerte temporada invernal, alta carga de partidos y eventos musicales realizados en el escenario bogotano.