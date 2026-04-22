Falcao iría al Mundial 2026 con Colombia: el cargo especial que tendría en la Selección

Radamel Falcao García volvería a estar ligado a la Selección Colombia en una Copa del Mundo, aunque esta vez desde un rol diferente al de jugador. Aún sin confirmación oficial, en las últimas horas varios medios nacionales han coincidido en una versión que toma fuerza alrededor del futuro del histórico delantero para el Mundial de 2026.

Millonarios FC entregó un parte médico oficial sobre el estado de Radamel Falcao García, luego de la lesión sufrida recientemente en su mandíbula

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El club confirmó que, tras una nueva valoración y el análisis del caso por parte de una junta médica de especialistas en cirugía maxilofacial de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se determinó que el delantero no necesitará intervención quirúrgica.

De acuerdo con el comunicado, el atacante comenzó el proceso de cicatrización y una rehabilitación específica enfocada en la recuperación total de la zona afectada. La incapacidad del jugador, sin embargo, aún no fue establecida y dependerá directamente de la evolución clínica en los próximos días.

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Según reportes divulgados por medios como Futbolred, Caracol Radio y Bola Vip, la Federación Colombiana de Fútbol estaría evaluando la posibilidad de integrar a Falcao como “presidente de delegación”, una figura cercana al grupo que acompañaría al plantel durante la cita orbital.

La información fue impulsada por el periodista Sebastián Vargas, integrante de El Vbar, quien aseguró que desde la Federación existe una intención clara de contar con el ‘Tigre’ en la concentración mundialista. Según su versión, la idea es que Falcao esté “sí o sí” en el Mundial, aunque no necesariamente dentro de la lista oficial de convocados.

El panorama deportivo del atacante ha cambiado en los últimos meses. En el arranque de la temporada se especuló con una posible opción de regresar al combinado nacional como futbolista, especialmente si lograba continuidad y buen rendimiento con Millonarios FC. Sin embargo, las lesiones musculares y un reciente golpe en la mandíbula frenaron esa posibilidad, el cierre del semestre depende de su recuperación y de .

Ante ese contexto, su presencia como líder externo cobra fuerza. Falcao es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia y uno de los referentes más respetados por el actual plantel, varios de ellos sin experiencia mundialista (Arias, Ríos, Díaz, Lerma, ).

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación y ninguna autoridad de la Federación lo ha oficializado. No obstante, el nombre de Falcao vuelve a instalarse en la conversación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, ahora con la posibilidad de aportar desde otro lugar.