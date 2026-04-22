Fredy Hurtado reveló la clave mental de Colombia Sub-17 para ser campeón Sudamericano

La consagración de Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano dejó una lectura clara más allá del rendimiento futbolístico: el trabajo mental fue determinante para levantar el título. Así lo explicó su entrenador, Fredy Hurtado, quien resaltó que la fortaleza emocional y el manejo del temperamento fueron pilares en la campaña campeona.

Colombia Sub-17 campeón: Fredy Hurtado explicó el manejo mental y los 90 minutos a tope

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El técnico reveló que, tras la experiencia del año anterior, uno de los objetivos centrales fue construir un grupo fuerte desde la cabeza: “Pensamos mucho y hablamos sobre todo en la mentalidad, en lo que queríamos inyectarles, en lo que queríamos que el equipo tuviera como característica. Y una de las cosas fue lo mental”, aseguró.

Hurtado explicó que el propósito era competir de igual a igual ante cualquier rival: “Queríamos que ellos fueran muy fuertes mentalmente, que enfrentaran cada partido de tú a tú, que pudiéramos cumplir con el plan de juego y que la idea de nosotros se nos diera”, comentó.

El camino no fue sencillo. Colombia comenzó con dudas, pero logró reaccionar hasta cerrar el torneo venciendo a potencias como Brasil y Argentina. Para el estratega, la respuesta del grupo en momentos adversos fue clave: “Fuimos de menos a más. Nos costó, y generalmente pasa porque los chicos vienen de un escenario diferente. Esa mentalidad nos sirvió para estar fuertes cuando nos tocó perder”, señaló.

Incluso las dificultades externas reforzaron al plantel: “Tuvimos tres lesionados que no pudieron seguir en el torneo. Luego jugamos la clasificación contra Paraguay en una cancha imposible de jugar. Eso sirvió mucho para esta mentalidad”, afirmó.

Fredy Hurtado: "Exigimos mucha intensidad, mucha actitud, ir a encarar cada balón y cada duelo"

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Uno de los aspectos más destacados en la final ante Selección Argentina Sub-17 fue la calma del equipo ante provocaciones rivales. Hurtado explicó cómo trabajó ese aspecto con sus jugadores: “Siempre a estos chicos les hablamos de carácter, pero cuando hablamos de carácter les damos nuestra definición: carácter es el manejo del temperamento”.

Y profundizó en la idea: “Que podamos actuar en el momento justo, que sepamos qué hacer cuando se nos presenta todo”. Por eso, insistió en enfocar toda la energía dentro del juego. “Nosotros teníamos que hacer la diferencia en los 90 minutos. Ya después que el árbitro pita, no vale la gresca, no vale responder”.

La consigna fue clara: competir al máximo desde el primer minuto hasta el último. “Ellos lo único que hacían era jugarse sus 90 minutos a tope. Exigimos mucha intensidad, mucha actitud, ir a encarar cada balón y cada duelo”, concluyó Hurtado, orgulloso de un campeón que ganó también desde la mente.