América tomó inesperada decisión con Holgado tras sanción del TAS

En las últimas horas ha trascendido una noticia relacionada con un futbolista cercano al América de Cali, se trata del argentino Rodrigo Holgado, quien después de jugar en la Selección de Malasia fue acusado de falsificación de documentos por la FIFA.

El delantero de 30 años apeló esta decisión que lo suspendía por un año de actividades en el fútbol profesional, sin embargo, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) se pronunció recientemente sobre este caso y dejó clara la culpabilidad de Rodrigo Holgado, jugador que recordemos pertenece al América de Cali, pero que juega cedido en el Coquimbo Unido de Chile.

América no terminará el contrato que tiene con Holgado

De acuerdo con información del periodista Leonel Cerrudo, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ no romperá el préstamo de Rodrigo Holgado pese a la suspensión de un año impuesta por el TAS, la fuente indica que el delantero seguirá entrenando con el equipo chileno donde se encuentra cedido y podrá jugar partidos amistosos.

Es importante recordar que Holgado tiene vínculo con el equipo escarlata hasta finales de este año, sin embargo, fue cedido por toda esta temporada en el equipo chileno, previniendo justamente que el TAS fallara en su contra como acaba de pasar.

¿Hasta cuando tiene contrato Rodrigo Holgado con el América de Cali?

Así las cosas, la decisión del América de no romper el préstamo obedece posiblemente a que Holgado acabaría su sanción en spetiembre u octubre (unos meses ante de finalizar la temporada), recordando que el delantero ya había cumplido un tiempo de ese castigo el año pasado, cuando justamente tuvo que ser apartado del América y se quedó sin jugar el remate de la Liga BetPlay 2025-II.

