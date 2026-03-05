Leonel Álvarez bajó de la nube a América previo a la Copa Sudamericana

La fase previa de la Copa Sudamericana está a punto de llegar a su fin y dos de los últimos protagonistas serán América de Cali y Atlético Bucaramanga, quienes se enfrentarán en el Estadio Pascual Guerrero para definir cuál será el que se quede con el cupo a la fase de grupos.

El cuadro comandado por David González llega con una clara ventaja al tener la oportunidad de auspiciar como local frente a toda su hinchada, además de contar con un gran presente deportivo en la Liga Betplay, pero Leonel Álvarez no le tiene miedo a esto y se coloca de igual a igual.

Leonel va por todo a la Copa Sudamericana

Bucaramanga ha hecho una destacada participación en el inicio de la temporada 2026, en donde lleva ocho partidos jugados en la Liga Betplay en los que no conoce la derrota, aunque el rendimiento en cuanto a victorias también es bastante irregular, ya que solo completa tres victorias.

El equipo de Leonel Álvarez se reforzó de la mejor manera en el mercado de fichajes y mantuvo también una base sólida de jugadores con el objetivo de volver a un certamen internacional y mejorar la participación anterior en donde sacaron importantes resultados como la icónica victoria ante Racing en Argentina.

El estratega antioqueño cuenta con amplio recorrido y experiencia, por lo que llega tranquilo a este duelo en Cali, reconociendo el gran rival que tienen al frente, pero también que no son más que ellos.

"Hinchas en Bucaramanga, va a ver un partido intenso donde son dos muy buenos equipos que vamos con la ilusión de continuar en la Sudamericana y nosotros ni somos más ni somos menos, pero si tenemos como competir. Pareciera que esto resumiera que el que pase a la próxima fase ya hizo el trabajo de todo el año, pero hay mucho más por recorrer y vamos a seguir avanzando".

¿Cuándo inicia la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana?

Tras esta primera ronda, la atención se centra en la fase de grupos, que será uno de los momentos más esperados del campeonato. De acuerdo con el calendario oficial, la fase de grupos se disputará entre el 7 de abril y el 28 de mayo de 2026, con seis jornadas en las que los equipos buscarán clasificar a las rondas eliminatorias.