Los grandes del FPC hacen cuentas: premios por fases Libertadores y Sudamericana en 2026

El fútbol colombiano afrontará un 2026 cargado de emoción y, sobre todo, de jugosos premios internacionales para los clubes que representarán al país en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Con las competiciones de Conmebol aumentando año tras año sus incentivos económicos, las instituciones nacionales no solo buscarán trascender en lo deportivo, sino también fortalecer sus finanzas en un panorama donde cada dólar cuenta.

Para la próxima edición de la Libertadores, tres equipos ya tienen un lugar asegurado: Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima, mientras que el cuarto cupo se definirá entre Junior y Atlético Nacional, dependiendo del desenlace de la actual final de la Liga Betplay. Cualquiera que complete el grupo se verá beneficiado por un sistema de premios que empieza a recompensar desde la primera fase y puede escalar hasta cifras realmente impresionantes.

Desde el arranque, los clubes que deban disputar la etapa inicial recibirán 400.000 dólares. Si avanzan, la segunda ronda entrega 500.000 dólares, y la tercera aumenta el monto a 600.000 dólares. Pero el verdadero salto económico llega con la entrada a la fase de grupos, en la cual cada conjunto clasificado se asegura 3 millones de dólares, una cifra que para las instituciones colombianas representa un alivio financiero significativo para su planeación anual.

A partir de esta instancia, cada victoria suma además 330.000 dólares, lo que podría duplicar o incluso triplicar los ingresos dependiendo del rendimiento. La clasificación a octavos de final concede 1'250.000 dólares, mientras que avanzar a cuartos proporciona 1'700.000 dólares. El premio crece nuevamente en semifinales, donde el boleto vale 2'300.000 dólares. Y si un club cafetero llega al duelo decisivo del torneo, se asegurará 7 millones de dólares como finalista. El gran sueño, el título, tiene un premio mayor: 24 millones de dólares, una cifra que transformaría por completo la economía de cualquier institución de la región.

Por su parte, la Copa Sudamericana 2026 también traerá oportunidades importantes para los equipos criollos. Hasta el momento, América de Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga ya tienen asegurado su cupo. El cuarto representante, al igual que en la Libertadores, será Nacional o Junior, dependiendo del campeón de la Liga.

Para esta competición, las bonificaciones económicas también son un aliciente considerable. La fase previa otorga 250.000 dólares cuando se juega como visitante y 225.000 dólares si el compromiso es en condición de local. Clasificar a la fase de grupos asegura 900.000 dólares, cifra que aumenta con cada fase superada: 600.000 dólares por llegar a octavos, 700.000 dólares por alcanzar los cuartos, y 800.000 dólares por avanzar a semifinales. En la final, el subcampeón recibe 2 millones de dólares, mientras que el campeón levanta el trofeo y embolsa unos impactantes 6.5 millones de dólares.

En síntesis, los clubes colombianos no solo jugarán por orgullo y prestigio continental, sino también por premios que podrían equilibrar sus presupuestos, potenciar sus planteles y garantizar estabilidad institucional. El reto ahora será capitalizar esta oportunidad en el campo, donde cada fase superada se traduce en sustanciales ingresos que pueden marcar la diferencia en el 2026.