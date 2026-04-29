América de Cali se juega una parada clave en la Copa Sudamericana y su entrenador, David González, dejó claro el mensaje antes del compromiso frente a Tigre en territorio argentino. El técnico escarlata habló en la previa del encuentro y aseguró que su equipo mantiene intacta la ambición de avanzar de ronda, sin cambiar la mentalidad pese a la exigencia de jugar fuera de casa.

América va por el golpe en Argentina ante Tigre: “Nunca salimos a empatar”

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González explicó que la presión por conseguir resultados puede interpretarse de distintas maneras, pero insistió en que el foco principal debe estar en el objetivo trazado desde el inicio del torneo continental.

“A ver, yo creo que hablar de obligaciones muchas veces puede jugar a favor, otras veces puede jugar en contra. Yo creo que nosotros tenemos que seguir fiel a nuestro objetivo, nuestro objetivo siempre ha sido desde que inició esta competencia es avanzar a la siguiente fase”, afirmó.

El entrenador añadió que para cumplir esa meta será indispensable sumar lejos del Pascual Guerrero: “Para avanzar a la siguiente fase, obviamente hay que ganar partidos y hay que conseguir puntos afuera”, remarcó.

DT del América: " Jugamos contra un buen rival, un rival con historia"

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David González también se refirió a las comparaciones con otros resultados obtenidos en Argentina y pidió no caer en ese tipo de análisis antes del juego frente a Tigre. Para el estratega, cada partido tiene una historia distinta y América debe enfocarse en imponer sus condiciones.

“Yo creo que no debemos tampoco quedarnos con que si un equipo ganó acá, pues entonces nosotros tenemos que hacerlo igual. Esa va a ser la intención siempre que vamos a algún lugar y contra cualquier rival, nuestra intención siempre va a ser ganar el partido, nunca va a ser salir a empatar, pero los partidos hay que jugarlos”, sostuvo.

El técnico escarlata también destacó la jerarquía del rival y la necesidad de asumir el reto con respeto, aunque sin renunciar al protagonismo: “Jugamos contra un buen rival, un rival con historia, un rival que si está en esta competición es porque hizo los méritos para estar y buscaremos. No tiene nada que ver el hecho de nuestro último partido o de lo que haya pasado aquí antes con este equipo”, concluyó.