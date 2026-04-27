Tigre atraviesa un momento complejo y llegará urgido de resultados al duelo frente a América de Cali por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino recibirá al cuadro escarlata este 30 de abril a las 7:00 p.m., en medio de una racha negativa que ha encendido las alarmas entre sus aficionados.

Tigre se juega mucho más que tres puntos cuando reciba al América

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El equipo dirigido por Diego Dabove no encuentra regularidad ni en el torneo local ni en el escenario internacional. En sus presentaciones más recientes cayó 1-0 ante Sarmiento por la liga argentina, perdió en casa frente a Macará por el mismo marcador en Sudamericana e igualó 1-1 contra Huracán. Antes, también había empatado sin goles frente a Atlético Tucumán.

Los números reflejan la crisis futbolística del Matador. Tigre suma diez partidos consecutivos sin conocer la victoria, una secuencia preocupante que lo dejó comprometido en la tabla doméstica y último en su grupo continental con apenas un punto en dos jornadas.

Sarmiento 1-0 Tigre– Primera División Argentina (Jornada 16)

Tigre 1-1 Huracán– Primera División Argentina (Jornada 15)

Tigre 0-1 Macará– Copa Sudamericana (Fase de grupos)

Atlético Tucumán 0-0 Tigre– Primera División Argentina (Jornada 14)

América vs Tigre: opciones y posibilidades del equipo escarlata en la Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana, el panorama es aún más delicado. Debutó con empate ante Alianza Atlético y luego sufrió una dura derrota como local frente a Macará, resultado que lo obligó a jugarse buena parte de sus opciones de clasificación ante América. Una nueva caída podría dejarlo muy rezagado en la lucha por avanzar.

Desde lo futbolístico, el equipo muestra dificultades para generar peligro constante y problemas de contundencia en el área rival. Ante Macará tuvo dominio en varios pasajes, pero volvió a carecer de eficacia. Además, la expulsión de Gonzalo Martínez en ese compromiso evidenció el nerviosismo que rodea al plantel.

Sin embargo, Tigre buscará apoyarse en la localía y en la necesidad del momento para reaccionar. El partido frente a América aparece como una oportunidad ideal para cambiar la historia reciente y recuperar confianza.

Del otro lado estará un América que llega fortalecido en el grupo y con la intención de aprovechar la presión del rival. Para los argentinos será una final anticipada; para los colombianos, la posibilidad de dar un golpe clave como visitante.