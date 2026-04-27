Cambios de última hora: Colombia Sub-17 jugará en otro estadio y horario contra Chile

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó modificaciones importantes en la programación de la Selección Colombia Sub-17 femenina para sus próximos compromisos en el Sudamericano de Paraguay. El cambio principal se presentó en el duelo frente a Chile, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A, que tendrá nueva sede y nuevo horario respecto a lo inicialmente previsto.

Cambios de última hora: Colombia Sub-17 jugará en otro estadio y horario ante Chile

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En un comunicado oficial, la entidad informó que el encuentro entre Colombia y Chile se disputará finalmente el próximo 28 de abril en el Estadio Ameliano, ubicado en Villeta, Asunción, Paraguay. Además, el compromiso quedó programado para las 8:00 de la noche, hora local, lo que representa una variación significativa frente a la agenda inicial.

En principio, el partido estaba anunciado para jugarse en el estadio CARFEM de Ypané y a las 6:00 de la tarde, hora colombiana. Sin embargo, la organización del torneo realizó ajustes logísticos y la Tricolor deberá adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones para uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

El combinado nacional llega motivado tras su empate 1-1 frente a Argentina en la jornada anterior, un resultado valioso ante uno de los favoritos del certamen. En ese compromiso, Colombia mostró carácter para reponerse después de ir en desventaja y consiguió la igualdad gracias a una destacada definición de Ruiz.

La Federación también confirmó cambios para el choque contra Bolivia, válido por la cuarta jornada

Ahora, el reto será Chile, rival directo en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. El cuerpo técnico considera fundamental sumar una victoria que permita tomar impulso en la tabla y acercarse al objetivo de clasificar.

Además del ajuste frente al conjunto austral, la Federación también confirmó cambios para el choque contra Bolivia, válido por la cuarta jornada. Ese partido se jugará el 30 de abril a las 5:00 de la tarde, hora local, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Con estas modificaciones, Colombia afrontará una agenda exigente en diferentes escenarios de Paraguay, lo que pondrá a prueba la capacidad de adaptación del plantel juvenil.