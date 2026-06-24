Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, es tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter, por lo que hizo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Carlo cantó el himno de Brasil

El actuar del exentrenador del poderoso Real Madrid de España se dio antes del inicio del Brasil vs. Escocia por la tercera y última fecha del grupo C del certamen orbital de Estados Unidos, Canadá y México.



Ancelotti, a pesar de ser italiano, sorprendió a muchos tras cantar el himno de Brasil. Cuando empezó el acto protocolar, las cámaras enfocaron primero a los jugadores y a los hinchas brasileños entonando el himno.

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Un extraño caso

Pero, de repente, apareció la imagen de Carlo Ancelotti, que también dirigió al Bayern Múnich de Alemania. Cuando la cámara enfocó al entrenador, este, aparentemente, cantaba también el himno de Brasil.



Este, sin lugar a dudas, es un extraño caso, pues los estrategas extranjeros que están al frente de una determinada selección suelen guardar silencio en el momento de entonación del himno.

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Las palabras previas

Antes del inicio del cotejo, Ancelotti habló. “Quiero ver una actuación como la que tuvimos contra Haití porque me gustó ese partido. Quiero ver al equipo repetir ese nivel de calidad, ser efectivo en el tercio final y, además, mantener la calidad general del juego. Confirmar ese buen momento en el partido de mañana sería muy beneficioso para nosotros”, dijo en rueda de prensa.



Brasil estará en la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. A pesar de ser el equipo más grande a nivel de selecciones, actualmente, está lejos de ser favorita para ganar el trofeo. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.