Ancelotti se ilusiona con Neymar: el guiño que dio para enfrentar a Escocia

Este miércoles 24 de junio arrancará la última fecha del Grupo A, B y C antes de sellar las clasificaciones para los dieciseisavos de final. Brasil enfrentará a Escocia con la necesidad de sumar así sea un punto para definir su paso como segundos. El objetivo es el liderato, mientras que Marruecos se medirá con Haití en simultáneo.

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A lo largo de las primeras dos salidas de Brasil, Carlo Ancelotti, entrenador de la ‘Canarinha’ no pudo contar con la presencia de Neymar Jr que llegó lesionado a la concentración brasileña. Un edema se fue complicando y el ex Barcelona no pudo estar con Marruecos ni Haití.

Carlo Ancelotti ha actualizado el tema de la evolución de Neymar que desde hace una semana ya está entrenando junto con los compañeros. Con más regularidad, su presencia contra Escocia puede ser determinante en lo que viene para el Mundial. El entrenador italiano dio claves en la rueda de prensa sobre una posible participación ya sea como inicialista o en el segundo tiempo.

LOS GUIÑOS DE CARLO ANCELOTTI A NEYMAR VS ESCOCIA

Escocia será el tercer rival de la selección brasileña que necesita sí o sí sumar de a tres para no complicarse. La lesión de Raphinha también le podría abrir un cupo al extremo del Santos para ser titular, o, por lo menos, para sumar minutos tras la recuperación.

En la rueda de prensa, Carlo Ancelotti dejó claro que Neymar ya está disponible para jugar en la tercera fecha, pero se sabe que no quieren ponerlo en riesgo de cara a una lesión más fuerte que lo hagan perderse los dieciseisavos de final y las demás instancias.

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‘Carletto’ afirmó que, “Neymar está disponible. Le ha ido bien en la semana, preparó bien la semana. Puede jugar como otros jugadores. Estamos muy contentos con su regreso porque con la calidad de él puede ayudar a todo el equipo”. Aunque no dijo cuánto tiempo jugaría, son guiños que podrían indicar su vuelta a las canchas con su selección.

Todavía no hay nada seguro de cuántos minutos podría jugar Neymar contra Escocia o si será titular o ingresará en el segundo tiempo. Seguramente, Carlo Ancelotti no quiere poner en riesgo al astro brasileño y supondría que no jugaría todo el partido completo.

NEYMAR REGRESA A LA SELECCIÓN DESPUÉS DE CASI TRES AÑOS

La convocatoria de Neymar fue sorpresiva después de todas las veces que Carlo Ancelotti lo dejaba afuera en las Eliminatorias Sudamericanas. El extremo salió lesionado con un tema de ligamentos que se fue enredando cada vez más. Un golpe de este tipo es de nueve meses, pero tuvo varias recaídas.

Neymar se recuperó y se fue acomodando en el Santos de Brasil con más regularidad en el Brasileirao y en la órbita de la selección brasileña con estas convocatorias. Espera debutar en el Mundial y firmar una gran presentación para seguir más vigente que nunca. Su estreno sería ante Escocia.

Este será el primer partido de Neymar después de sufrir un duro golpe de ligamentos en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 cuando enfrentó a Uruguay el 17 de octubre de 2023. Carlo Ancelotti tendrá que tomar las decisiones pertinentes para no poner en riesgo al astro brasileño.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.