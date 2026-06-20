Brasil: Ancelotti confirmó cuándo será el debut de Neymar en el Mundial 2026

La selección de Brasil recibió una noticia que ilusiona a sus aficionados de cara a la recta final de la fase de grupos del Mundial 2026. Carlo Ancelotti confirmó este viernes que Neymar estará disponible para el próximo compromiso de la Canarinha frente a Escocia.

El anuncio se produjo luego de la victoria 3-0 sobre Haití en Filadelfia, resultado que dejó al combinado brasileño como líder provisional del grupo C con cuatro puntos, igualado con Marruecos.

Neymar jugaría Brasil vs Escocia el miércoles

"Sí, va a estar disponible para el partido contra Escocia", aseguró Ancelotti en rueda de prensa al ser consultado por la situación del atacante brasileño, quien continúa recuperándose de una lesión muscular que le ha impedido debutar en la Copa del Mundo.

Neymar no viajó a Filadelfia para el encuentro frente a Haití y permaneció trabajando en su recuperación. Sin embargo, las palabras del entrenador italiano dejan claro que el histórico futbolista podrá reaparecer en la última jornada de la fase de grupos.

Lea también Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este sábado 20 de junio

La expectativa alrededor de su regreso es enorme, especialmente porque Brasil todavía no ha asegurado matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final y deberá enfrentar a una selección escocesa que suma tres unidades y aún tiene posibilidades de avanzar.

Ancelotti también se refirió al estado físico de Raphinha, quien abandonó el compromiso contra Haití durante la primera mitad tras presentar molestias musculares. El estratega explicó que el jugador será sometido a exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión.

"A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva", comentó el seleccionador brasileño, generando incertidumbre sobre la presencia del extremo en la última fecha.

Lea también RCN y Win Sports, con un alcance digital impresionante durante el Mundial 2026

Más allá de las novedades médicas, Ancelotti se mostró satisfecho por la actuación de sus dirigidos ante Haití. El técnico destacó la mejoría en defensa y la eficacia mostrada en ataque, factores que le permitieron a la Canarinha conseguir su primera victoria en el torneo.

El entrenador también elogió el trabajo de Matheus Cunha y Vinícius Júnior, protagonistas de los tres goles del encuentro. No obstante, dejó claro que el objetivo colectivo está por encima de cualquier individualidad. "No tiene que ser el Mundial de Vinícius, tiene que ser el Mundial de Brasil", afirmó.

Próximo partido de Brasil

Brasil cerrará su participación en la fase de grupos el próximo miércoles 24 de junio frente a Escocia. Todo apunta a que ese compromiso marcará el esperado estreno de Neymar en el Mundial 2026, una noticia que fortalece las aspiraciones de la Canarinha en la búsqueda de una nueva corona mundial.