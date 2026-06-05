Ancelotti prende alarmas con Neymar en el Mundial: “Se hará una resonancia”

Queda menos de una semana para que arranque la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México y la selección de Brasil empieza a preocupar todo por la presencia de Neymar Jr que llegó a los primeros entrenamientos con una lesión que lo complica bastante para figurar en el evento más importante a nivel global.

La euforia de los periodistas y de los seguidores de la ‘Canarinha’ fue total cuando Carlo Ancelotti anunció la lista de 26 convocados para el Mundial. Uno de los nombres más importantes y esperados era el de Neymar que venía ganando regularidad en el Brasileirao con el Santos bajo las órdenes del entrenador del club, Cuca.

Poco a poco, el extremo estaba completando partidos y siendo determinante con goles y asistencias. Sin embargo, su presencia en la Copa del Mundo ha estado en duda desde que Carlo Ancelotti indicó que el jugador del Santos había llegado con una molestia que le impedía estar en los entrenamientos con el grupo.

Un edema que terminó siendo peor a lo esperado inquietó al cuerpo médico de la selección de Brasil. No estuvo en el amistoso frente a Panamá en el que golearon 5-2 y tampoco estará frente a Egipto en el segundo partido premundial.

EL NUEVO PROBLEMA CON NEYMAR PARA EL MUNDIAL

Los médicos del Santos y los de Brasil estaban teniendo conversaciones seguidas para monitorear el estado de salud de Neymar con el edema que tenía. Poco a poco, el extremo fue recuperándose y ahora espera regresar al seleccionado brasileño para el debut que será el sábado 13 de junio.

Antes del partido ante Egipto en el que Brasil espera sacar adelante el resultado, Carlo Ancelotti dejó claro que Neymar todavía tiene algunos problemas físicos y que el sábado 6 de junio se estaría sometiendo a otros exámenes para ver si puede retomar los entrenamientos con el grupo completo.

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‘Carletto’ sentenció que, “la situación de Neymar es bastante clara. Está haciendo un último trabajo individual. Mañana se va a hacer una resonancia y si todo sale bien va a poder empezar a entrenar con el grupo la próxima semana”. En ese orden de ideas, el extremo podría estar sumando los primeros entrenamientos justo en el arranque mundialista.

¿ESTARÁ NEYMAR EN EL DEBUT ANTE MARRUECOS?

El primer partido de Brasil en el Mundial será nada más ni nada menos que contra una de las revelaciones de las anteriores ediciones. Se trata de Marruecos que viene de ser campeón de la Copa Africana de Naciones. La gran duda pasa por la presencia de Neymar junto con sus compañeros.

Y es que, si todo sale bien con la resonancia de Neymar y puede entrenar en la siguiente semana, el astro brasileño podría regresar a una alineación si los tiempos le dan la mano al jugador del Santos de Brasil. La decisión sería de Carlo Ancelotti si ve con buenos ojos poner al ex Barcelona.

En ese orden de ideas, habrá que esperar cómo evoluciona el tema de la lesión y de la recuperación de Neymar con la selección de Brasil. El astro brasileño espera tener protagonismo en los tres partidos, pero sería duda en el primero ante la selección de Marruecos.

Podría regresar y estar en cancha sin problemas para el compromiso el 19 de junio ante Haití en Filadelfia y el 24 de dicho mes con Escocia en Miami. Esa será la ruta de Brasil en la fase de grupos en busca de no tropezar y clasificar a los dieciseisavos de final.

EL PLAN DE CARLO ANCELOTTI CON NEYMAR

Por esta recuperación de Neymar que esperan en Brasil que vaya por buen camino, Carlo Ancelotti no tendrá en cuenta al ex Barcelona y PSG en el duelo ante Egipto del sábado 6 de junio. Ese encuentro será en Cleveland, Estados Unidos, mientras que Ney se quedará en Nueva Jersey, donde concentra la ‘Canarinha’.

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La idea es que la selección brasileña tenga la preparación ante Egipto y Neymar siga pendiente de su recuperación con la necesidad de descartar algún problema mayor con la resonancia que tendrá el sábado. A partir de los resultados, Carlo Ancelotti podría tomar la decisión de involucrar a Ney en los entrenos con el grupo.