Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, le puso fin a los rumores y aclaró la situación de Neymar de cara a la participación en la Copa del Mundo.

Ancelotti confirmó que Neymar, quien ha sido protagonistas de noticias que aseguran que se podría perder la Copa del Mundo por una lesión, estará en el certamen pese al problema muscular.

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"Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido (contra Marruecos), y si no para el segundo (ante Haití)", afirmó el exentrenador del Real Madrid.

El estratega italiano explicó que, a pesar de que Neymar no hará parte del equipo que enfrentará a Panamá en el partido de despedida de la canarinha, si lo espera tener disponible para la fase de grupos de la Copa del Mundo.

"No tenemos ninguna duda de que estos 26 jugadores van a jugar la Copa del Mundo", aseveró.

Neymar llegó lesionado

Lo dicho por Ancelotti confirma que Neymar fue convocado estando lesionado, estado en el que se presentó al a concentración de Brasil.

En un principio, desde Santos se informó que la situación de Neymar se debía a un edema, pero el cuerpo médico de la selección brasileña realizó las respectivas pruebas y encontró problemas musculares en la pierna derecha.

Ante este panorama, la estrella de Brasil debería cumplir con un tiempo de recuperación entre dos y tres semanas.

Ancelotti reveló, además, que habló con el jugador de Mogi das Cruzes sobre su recuperación y su papel en el Mundial, que arranca en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Neymar entendió muy bien el papel que tiene que tener en esta Copa del Mundo. Todos los días lo está haciendo muy bien. Trabaja muy bien para recuperarse lo antes posible", manifestó.

"Está en un buen ambiente, pero lo importante para él es entender bien su papel y creo que lo ha entendido muy bien", añadió.

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¿Cuándo debuta Brasil en la Copa del Mundo?

La selección de Brasil tiene previstos dos amistosos antes de afrontar la Copa del Mundo. La canarinha se medirá con Panamá este domingo 31 de mayo y el 6 de junio chocará con Egipto.

La primera aparición en la Copa del Mundo está programada para el sábado 13 de junio contra Marruecos.