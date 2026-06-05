Cali pierde importante jugador por suspensión

Deportivo Cali vuelve a ser noticia en pleno cierre del semestre de apertura de la temporada 2026, ya que tras varios "vaivén" durante el mandado de Alberto Gamero y de Rafael Dudamel, se está hablando de la reestructuración de la plantilla, pero este no es el único hecho que pone a Cali como centro de atención.

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El conjunto 'azucarero' se despidió de la Liga Betplay en el "todos contra todos" a pesar de los intentos que hizo para ingresar dentro de los ocho mejores. Sin embargo, todavía le quedaba la alternativa de la Copa Betplay, en donde obtuvo su clasificación a la siguiente instancia de la competencia, pero también se llevó consigo la suspensión de José Caldera, uno de los jugadores más influyentes de la plantilla.

José Caldera fue suspendido para los próximos 2 partidos de Cali

Rafael Dudamel asumió el mando del equipo en la recta final del campeonato local y por poco consigue un importante paso a la instancia final, pero se quedó en el camino, por lo que ya se empiezan a tomar decisiones con respecto a la renovación de la plantilla.

Mientras las directivas también evalúan las opciones y necesidades que hay para el equipo. Dudamel continúo dirigiendo en Copa Betplay, donde logró clasificar como primero del grupo A con un sólido invicto de 4 victorias consecutivas.

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Sin embargo, en el último triunfo del cuadro 'azucarero' contra Real Santander, una de sus principales figuras salió expulsada del terreno de juego, se trata de José Caldera, el defensor de 24 años.

Caldera recibió dos fechas de suspensión por parte de Dimayor por "conducta violenta contra adversario", por lo que se perdería los partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, además de tener que saldar una multa de $189.681.

Jugadores de Cali que no continúan

Dudamel quiere empezar de cero su nuevo mandato en el conjunto 'azucarero' para repetir la hazaña de 2021 y volver a salir campeón. Es por ello que también tomó la decisión de no continuar con Yani Quintero, el jugador de 23 años que también finalizaría contrato a finales de junio del presente año.

Al pivote se suma el experimentado defensor de 36 años, Julián Quiñónes y el joven delantero de 20 años, Michael Aponzá, a quienes el club ya les agradeció por su participación.