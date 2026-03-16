Ancelotti sin tapujos sobre la no convocatoria de Neymar: “No está bien”

Este lunes 16 de marzo, la Selección de Brasil dio a conocer la lista de convocados para los juegos amistosos contra Croacia y Francia, dejando varias sorpresas entre todos los seguidores, quienes ya comienzan a palpitar lo que será una nueva edición de la Copa del Mundo.

Sin ninguna duda, la gran sorpresa dentro de la convocatoria de la selección de Brasil fue la ausencia de Neymar, quien no ha estado en los últimos encuentros de los ‘cariocas’, pero todos estaban esperando su llamado para poder pelear un cupo a lo que será la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué dijo Ancelotti sobre Neymar?

Tras los diferentes rumores sobre la ausencia de Neymar, Carletto Ancelotti contó detalles de la razón por la que no convocó al jugador de Santos, dejando claro que no se encuentra en el 100% para los juegos amistosos, y no puede llevar jugadores que no estén en su mejor estado físico.

Lea también Ancelotti tomó decisión con Neymar e hizo oficial la convocatoria de Brasil

“Es una evaluación física, no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100 % de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo. Esa es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico, que sigue sus partidos y seguirá sus próximos encuentros", aseguró el exentrenador del Real Madrid.

Además, el entrenador dejó claro que Neymar tiene todas las posibilidades para ir al Mundial, a pesar de no estar en el proceso de las Eliminatorias, pero tiene que estar en buen estado físico para poder pelear un cupo al Mundial.

"Neymar puede estar en el Mundial. Si alcanza el 100 % durante el torneo, obviamente podrá estar allí. No lo convocaron ahora porque no está al 100 %", dejó claro el estratega sobre el estado de salud del astro brasileño.

Convocatoria de la selección de Brasil para juegos contra Francia y Croacia

Arqueros:

Allison (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Ederson (Fenerbahçe)

Defensores:

Wesley (Roma), Álex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Ibáñez (Al Ahli) y Leo Pereira (Flamengo)

Mediocampistas:

Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray)

Delanteros:

Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Rayan (Bournemouth), João Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Vinicius Jr. (Real Madrid)