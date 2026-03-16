Ancelotti tomó decisión con Neymar e hizo oficial la convocatoria de Brasil

Quedan menos de 90 días para que inicie una nueva edición del Mundial de Fútbol y las selecciones clasificadas ya se empiezan a preparar de la mejor manera para afrontar esta competencia, tal como ocurre con el caso de la Selección de Brasil, la cual claramente llega como candidata.

La 'canarinha' quiere ir por su sexto título mundial y para ello anunció la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos frente a Francia y Croacia, dos encuentros que servirán como parte de la preparación final del equipo de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Brasil tiene la lista de convocados para los amistosos sin Neymar

El entrenador Carlo Ancelotti presentó una convocatoria que mezcla experiencia con juventud, además de algunas sorpresas importantes como lo es el propio regreso de Endrick, quien salió del Real Madrid en busca de más minutos y oportunidades que, al parecer, rindieron frutos.

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparecen figuras consolidadas del fútbol mundial. En defensa, Brasil contará con jugadores como Marquinhos y Gabriel Magalhães, futbolistas que aportan experiencia y liderazgo en la última línea. En el mediocampo, el equipo tendrá como referente a Casemiro, acompañado por jugadores creativos como Fabinho y el joven Andrey Santos.

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Sin embargo, la convocatoria también presenta ausencias importantes como lo son las del delantero Neymar quien no fue incluido en la lista final debido a su falta de ritmo competitivo tras las lesiones recientes. Tampoco aparecen futbolistas como Rodrygo o Bruno Guimarães, quienes atraviesan problemas físicos.

De esta manera, la selección brasileña afrontará los amistosos contra Francia y Croacia con una mezcla de figuras consolidadas y jóvenes promesas, en busca de consolidar un equipo competitivo que le permita llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista.

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¿Cuándo serán los amistosos de Brasil contra Francia y Croacia?

Los dos partidos amistosos de la selección de Brasil contra Francia y Croacia se jugarán durante la fecha FIFA de marzo de 2026, como parte de la preparación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

26 de marzo de 2026: Brasil vs Francia

Brasil vs Francia 📍 Estadio: Gillette Stadium 📍 Ciudad: Boston, Estados Unidos

31 de marzo de 2026: Brasil vs Croacia

Brasil vs Croacia 📍 Estadio: Camping World Stadium 📍 Ciudad: Orlando, Estados Unidos



¿Cómo le ha ido a Neymar con Santos en la presente temporada?

La estrella brasileña de 34 años continúa jugando con la camiseta de Santos luego de salvarlo del descenso en la edición 2025. Sin embargo, en 2026 solo ha podido jugar 4 partidos debido a las molestias físicas, poco más de 300 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con dos goles y dos asistencias.