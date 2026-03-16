Perú inicia un nuevo proceso: primera convocatoria de Mano Menezes

La selección de Perú le dio inicio a un nuevo proceso, luego de no lograr la clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Bajo el mando del director técnico brasileño Mano Menezes, la bicolor tratará de renovar su plantel de cara a la Copa América de 2028 y la Eliminatoria al Mundial de 2030.
En el comienzo del proceso, Menezes liderará a la selección de Perú en los amistosos contra Senegal y Honduras, los cuales están programado para el 28 y 31 de marzo..
Novedades en Perú para enfrentar a Senegal y Honduras
Este lunes 16 de marzo, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la primera convocatoria oficial de Mano Menezes, en la cual se combinan jugadores de experiencia y otros que tendrá su primera oportunidad en la bicolor.
Se destaca la presencia del experimentado guardameta Pedro Gallese, quien se ha convertido en gran figura del Deportivo Cali.
Por otro lado, Perú contará con los defensas Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia), Fabio Gruber (Nuremberg - Alemania), Marcos López (Copenhague - Dinamarca), Oliver Sonne (Sparta Praga - República Checa), los mediocampistas André Carrillo (Corinthians - Brasil), Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (LDU - Ecuador) y los delanteros Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona - Israel), Joao Grimaldo (Sparta Praga - República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting - Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)..
Convocatoria de Perú para enfrentar a Senegal y Honduras
Arqueros
Pedro Gallese
Diego Enríquez
Diego Romero
Defensas
Alfonso Barco
César Inga
Fabio Gruber
Marco Huamán
Marcos López
Martías Zegarra
Miguel Araujo
Oliver Sonne
Renzo Garcés
Mediocampistas
Adrián Quiroz
André Carrillo
Erick Noriega
Jairo Concha
Jairo Vélez
Jesús Castillo
Jesús Pretell
Yoshimar Yotún
Delanteros
Adrián Ugarriza
Alex Valera
Joao Grimaldo
Juan Pablo Goicochea
Kenji Cabera