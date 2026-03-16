Perú inicia un nuevo proceso: primera convocatoria de Mano Menezes

La selección de Perú le dio inicio a un nuevo proceso, luego de no lograr la clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Bajo el mando del director técnico brasileño Mano Menezes, la bicolor tratará de renovar su plantel de cara a la Copa América de 2028 y la Eliminatoria al Mundial de 2030.

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En el comienzo del proceso, Menezes liderará a la selección de Perú en los amistosos contra Senegal y Honduras, los cuales están programado para el 28 y 31 de marzo..

Novedades en Perú para enfrentar a Senegal y Honduras

Este lunes 16 de marzo, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la primera convocatoria oficial de Mano Menezes, en la cual se combinan jugadores de experiencia y otros que tendrá su primera oportunidad en la bicolor.

Se destaca la presencia del experimentado guardameta Pedro Gallese, quien se ha convertido en gran figura del Deportivo Cali.

Por otro lado, Perú contará con los defensas Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia), Fabio Gruber (Nuremberg - Alemania), Marcos López (Copenhague - Dinamarca), Oliver Sonne (Sparta Praga - República Checa), los mediocampistas André Carrillo (Corinthians - Brasil), Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (LDU - Ecuador) y los delanteros Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona - Israel), Joao Grimaldo (Sparta Praga - República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting - Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)..

Convocatoria de Perú para enfrentar a Senegal y Honduras

Arqueros

Pedro Gallese

Diego Enríquez

Diego Romero

Defensas

Alfonso Barco

César Inga

Fabio Gruber

Marco Huamán

Marcos López

Martías Zegarra

Miguel Araujo

Oliver Sonne

Renzo Garcés

Mediocampistas

Adrián Quiroz

André Carrillo

Erick Noriega

Jairo Concha

Jairo Vélez

Jesús Castillo

Jesús Pretell

Yoshimar Yotún

Delanteros

Adrián Ugarriza

Alex Valera

Joao Grimaldo

Juan Pablo Goicochea

Kenji Cabera