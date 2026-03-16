Anderson Plata no la pasa bien en Pereira y sale entre lágrimas tras lesión

Deportivo Pereira no la pasa bien en la presente edición de la Liga Betplay, ya que a pesar de la reestructuración que se hizo en la plantilla, reforzándola con nuevos jugadores y un cuerpo técnico comandado por Arturo Reyes, pero el cual no ha podido implementar una idea de juego acorde que le dé buenos resultados.

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El cuadro 'matecaña' se encuentra en la última casilla sin haber ganado ningún partido, hasta el momento, a lo largo de 12 fechas disputadas. Ahora, Pereira afronta otra difícil noticia, ya que uno de sus fichajes estelares salió entre lágrimas tras sufrir una lesión en el duelo contra Águilas Doradas.

Anderson Plata solo jugó 20 minutos con Pereira

Pereira jugó la fecha 11 de la Liga Betplay y tuvo la oportunidad de auspiciar como local en un duelo en el que era obligatorio sumar de a tres unidades frente a un equipo que tampoco la venía pasando bien como lo es Águilas Doradas.

Sin embargo, fue el cuadro antioqueño el que se llevó los puntos de visitante y escaló en la tabla de posiciones gracias a una solitaria anotación protagonizada por Jorge Rivaldo al minuto 53.

Aunque este no fue el único golpe contundente que sufrió Pereira, ya que a los 24 minutos, Arturo Reyes tuvo que tomar la decisión de sustituir a Anderson Plata. El delantero sufrió dos fuertes entradas en tan solo cinco minutos que le terminaron costando su salida en medio de lágrimas, ya que venía resentido de una lesión anterior.

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¿Con cuál lesión llegó Anderson Plata a Pereira?

El delantero 35 años se caracterizó por muchas temporadas por su explosividad y rapidez dentro del terreno de juego, lo que le permitió jugar en grandes equipos como Santa Fe, Medellín y Tolima.

Plata empezó a bajar un poco el ritmo debido a sus lesiones, llegó a Cali y jugó solo un semestre. Luego partió rumbo a Águilas Doradas y su rendimiento bajó considerablemente tras haber sufrido una ruptura del recto anterior derecho.

El guajiro llegó resentido de esta lesión y al parecer ya le cobró factura para su nueva etapa en Pereira. Todavía no se conoce un parte médico oficial, pero el panorama no es para nada alentador.