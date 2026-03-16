Decisión final con Fabián Sambueza tras sanción de Dimayor

Atlético Bucaramanga ha recibido dos duros golpes para su presente deportivo, ya que quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de América de Cali y también se tuvo que despedir de una de sus principales figuras, Aldair Quintana, quien se convierte en nuevo arquero de Independiente del Valle.

El equipo comandado por Leonel Álvarez ahora debe estar enfocado en la liga para poder levantar su segundo título e ir sumando puntos en la reclasificación que le permitan ilusionarse con una nueva participación en torneo internacional. Por fortuna, finalmente recibió una noticia positiva para cumplir con este objetivo y es el regreso de Fabián Sambueza tras cumplir con su respectiva sanción.

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Sambueza podrá volver a jugar con Bucaramanga

En el compromiso entre Atlético Bucaramanga frente a Deportivo Cali por la fecha 8 del torneo local, ambas escuadras se repartieron los puntos tras empatar en un duelo que no tuvo emociones en el marcador, pero si varias polémicas dentro del terreno de juego.

Una de las jugadas más controversiales durante los 90 minutos se vio justo en el tramo final del encuentro cuando Fabián Sambueza vio la tarjeta roja, una decisión que generó polémica y que el propio mediocampista se encargó de aclarar en zona mixta al reconocer que se había "salido de las casillas" y explotó contra el arbitro, llegándolo a llamar "cagón".

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Frente a esta decisión, Dimayor dio a conocer la dura sanción al mediocampista, por emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra oficial de partido, lo que haría que se perdiera 3 fechas del torneo, la 9ª, 10ª y 11ª; Medellín, Pereira e Internacional de Bogotá. Además, el referente del equipo bumangués también fue multado económicamente (5.252.715).

Ahora, para el marco de la fecha 12 de la Liga Betplay, Bucaramanga volverá a contar con Fabián Sambueza tras cumplir con su respectiva sanción y lo hará en el duelo contra Once Caldas, el cual se llevará a cabo en el Estadio Américo Montanini el martes 17 de marzo.

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¿Cómo llega Bucaramanga en la tabla de posiciones de la Liga Betplay antes del regreso de Sambueza?

El cuadro 'leopardo' llega a la fecha 12 de la competencia dentro de los ocho mejores equipos de la competencia sin haber perdido ningún partido. Se ubica en la sexta casilla con 18 puntos con cuatro victorias y seis empates.