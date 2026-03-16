[VIDEO] "Hacé lo que quieras"; el cruce entre risas de Juan Fernando Quintero y Coudet

Marcelo Gallardo siempre confió en Juan Fernando Quintero y en su salida se especulaba mucho el papel que podía tener el colombiano ahora con Eduardo ‘Chacho Coudet que llegó del Alavés de España y que necesitaba volver a las victorias.

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Justamente, en las dos salidas del nuevo cuerpo técnico, Juan Fernando Quintero ha sido suplente y ha ingresado para rematar los segundos tiempos en triunfos riverplatenses en condición de visitante contra Huracán y de local con Sarmiento de Junín.

En ambos partidos, Juan Fernando tuvo que ver dejando su aporte en la cancha con un penal, que infortunadamente para el antioqueño, Hernán Galíndez le atajó y contra Sarmiento con un tiro libre que Javier Burrai salvó. Poco a poco, el colombiano espera ganarse la confianza de Eduardo Coudet y sumar titularidades. De hecho, esa acción de su remate generó risas en el cuerpo técnico.

“HACÉ LO QUE QUIERAS”; EL MENSAJE DE EDUARDO COUDET A JUAN FERNANDO QUINTERO

Juan Fernando Quintero entró al campo de juego sobre los 62 minutos reemplazando a Tomás Galván. No demoró mucho en crear peligro con un tiro libre que generó las risas y las miradas con Eduardo Coudet. La distancia era un poco lejana al arco, pero, por ser un poco frontal, Quintero optó por rematar al arco.

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Eduardo Coudet desde el banquillo le había pedido al colombiano que tocara con el jugador que estaba por fuera o que enviara la pelota al área buscando una segunda jugada. Mientras le aconsejaba asistir, el ex Racing vio al banco y le sonrió para ir con su idea inicial que era buscar el arco.

El disparo exigió al arquero Javier Burrai que evitó un nuevo tanto, esta vez de Juan Fernando Quintero que lo exigió. No le hizo caso al entrenador que estuvo a punto de celebrar el gol, se contuvo de gritarlo y se rio junto con el colombiano que tiró una mirada para el banquillo con una sonrisa grande. Además, el ‘Chacho’ le dijo, “hacé lo que quieras”.

Esto demuestra la sincronía que hay entre el nuevo entrenador y un referente de la institución como Juan Fernando Quintero que espera encontrar su mejor nivel para la Selección Colombia. Poco a poco lo viene demostrando y se va afianzando, pero tendrá que convencer a Eduardo Coudet para que lo pongan como titular en las próximas salidas.

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Las suplencias de Juan Fernando podrían ser por la necesidad de estar en el mejor nivel físico posible después de que sobrepasara un desgarro grado I del bíceps femoral derecho. Regresó para el partido pasado con pocas sesiones de entrenamiento y fue suplente. Ahora, tal vez por esperarlo, el colombiano volvió al banquillo.