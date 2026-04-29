Fabián Bustos reveló el grave problema que hay en Millonarios

Millonarios volvió a sumar minutos en la Copa Sudamericana, pero junto con ello también una nueva decepción para los hinchas, ya que el equipo no hizo respetar su casa y le regaló un importante punto a Sao Paulo.

El cuadro bogotano no pudo sumar de a tres unidades en El Campín frente a una escuadra brasileña que llegó con modificaciones en su plantilla, pero que le complicó la vida a un 'embajador' sin ideas y, al parecer, cansado, tal como dio a conocer Fabián Bustos.

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Fabián Bustos reveló la razón de sus polémicos cambios ante Sao Paulo

La fecha 3 de la Copa Sudamericana trajo consigo el regreso de Millonarios a la acción frente a más de 30.000 hinchas que llenaron el 'coloso de la 57' con la ilusión de ver a su equipo ganar para afianzarse en la tabla de posiciones y seguir por la buena racha tras el triunfo ante Boston River.

El conjunto local no contó con efectividad al momento de definir y la falta de intenciones les terminó costando el triunfo frente a un Sao Paulo sin ideas y con poca ofensiva, ya que remataron solo una vez al arco de Diego Novoa.

Ello también se habría dado debido a los cambios que realizó Fabián Bustos con el pasar de los minutos y los cuales no entendieron del todo los fanáticos, quienes salieron bastante descontentos, pero el estratega argentino reveló el por qué de estos, en especial el de Sebastián Valencia, una baja sensible en la banda izquierda, tanto en defensa como ofensiva.

"Yo siento que del castillo había perdido la frescura que nos daba y la intensidad porque empezó a perder duelos, Sebastián Valencia antes de que yo llegara jugaba pocos partidos y ahora los ha jugado todo desde que estoy, me gusta ofensivamente, nos ayuda un montón, genera situaciones de gol, pero hubo tres jugadas seguidas en donde no regresó y quedamos expuestos. Yo lo vi cansado, lo vi que no me ayudaba y no quería quedar expuesto".

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Próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana

El siguiente reto en el que Rodrigo Contreras podría seguir sumando minutos con Millonarios a nivel internacional será justamente saliendo de Colombia y jugando en Uruguay al enfrentar a Boston River el jueves 7 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

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Cuentas para que Millonarios clasifique en Copa Sudamericana

En este momento, Millonarios es tercero de su grupo con cuatro unidades. Sao Paulo lidera con siete y O’Higgins lo sigue con seis. Lo ideal es que los ‘Embajadores’ sumen de a tres en lo que les queda del campeonato. Sin embargo, si pierden o empatan con Boston River y los paulistas suman de a tres en Chile, el grupo se podría empezar a definir a favor de los brasileños.

Millonarios no puede darse el lujo de perder o empatar en los siguientes partidos. La igualdad podría darle todavía vida si en Chile también hay una igualdad para rematar los últimos dos partidos. Con seguridad, las tres victorias serán claves para pensar en el paso a las siguientes instancias.