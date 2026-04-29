Jurgen Klopp volvió a acaparar reflectores en Europa con unas declaraciones que ya generan debate de cara al cierre de la temporada continental. El exentrenador del Liverpool y técnico que dirigió durante años a Luis Díaz no escatimó elogios tras el vibrante triunfo del PSG 5-4 sobre Bayern Múnich, un partido que dejó huella por su ritmo frenético y la enorme calidad de ambos equipos.

Jurgen Klopp revela sus grandes favoritos para ganar la Champions League 2026

Lea también Fabián Bustos reveló el grave problema que hay en Millonarios

En declaraciones recopiladas por Chris Wheeler, periodista del Daily Mail, Klopp dejó claro que quedó impactado con el espectáculo ofrecido por franceses y alemanes. “Cuando ves un partido como ese, ves el nivel de inmediato. La intensidad, la calidad, el talento individual — es fútbol de primer nivel, de primer nivel”, afirmó el estratega alemán.

Para Klopp, el vencedor de una serie con semejante exigencia sale fortalecido mental y futbolísticamente, con argumentos reales para pelear por el título: “Para mí, cualquier equipo que salga victorioso de un empate como el del PSG contra el Bayern tiene una gran oportunidad de llegar hasta el final”, aseguró.

Klopp ve la serie con pinta de campeón: "contra el PSG o el Bayern jugando así, es un desafío diferente"

Lea también Atlético Nacional: Dimayor confirmó sanción a Juan Manuel Rengifo

El ex DT de Liverpool también comparó lo visto con otros gigantes del continente y explicó por qué considera que PSG y Bayern están un escalón arriba cuando alcanzan su mejor versión: “Honestamente, no veo a muchos equipos capaces de hacer frente a ese nivel. Miras a equipos como el Arsenal FC o el Atlético de Madrid — equipos muy buenos, por supuesto — pero contra el PSG o el Bayern jugando así, es un desafío diferente”, sentenció.

Klopp, recordado por haber potenciado a Luis Díaz durante su etapa en Anfield, resaltó además el peso de las individualidades en este tipo de cruces definitivos: “Ambos equipos son espectaculares, llenos de talentos increíbles, y pueden decidir partidos en momentos clave. Eso es lo que te hace ganar competiciones”.

Las palabras del alemán reafirman la dimensión del duelo entre PSG y Bayern, considerado ya como uno de los mejores partidos del año en Europa. Además, colocan al club parisino como serio candidato a la corona, respaldado por la opinión de uno de los técnicos más respetados del fútbol mundial.