Nicolás Rodríguez, decepcionado tras la derrota contra Millonarios

La derrota contra Millonarios por Copa Sudamericana hizo que la situación en Atlético Nacional fuera bastante complicada, haciendo que el futuro de Diego Arias estuviera en duda y algunos jugadores fueran fuertemente señalados por gran parte de todos los aficionados verdolagas.

Uno de los jugadores que no fue señalado y que fue elogiado por todos los seguidores de Atlético Nacional tras la derrota contra Millonarios fue Nicolás Rodríguez, quien fue el encargado de anotar el gol del cuadro verdolaga y que se mostró decepcionado por lo ocurrido en el gramado del Atanasio Girardot.

Nicolás Rodríguez y sus sensaciones tras la derrota

En zona mixta del Atanasio Girardot, el atacante de Atlético Nacional dejó ver sus sensaciones tras la derrota contra Millonarios, dejándose ver muy afectado, pues para nadie es un secreto que uno de los objetivos del cuadro verdolaga era clasificar a la siguiente ronda del torneo internacional.

“Lastimosamente no se nos dio el resultado; creo que pudimos haber dado un poco más. Este tipo de partidos son así: cuando uno no hace los goles, el equipo contrario tiene tres o cuatro oportunidades y te marca. Sabemos que Millonarios es un gran club y tiene grandes cualidades”, aseguró el volante.

Por otro lado, el joven jugador de Atlético Nacional aseguró, tras la eliminación en Copa Sudamericana, el gran objetivo del equipo antioqueño es ganar el torneo local, pues es la única competición que podrá disputar durante la presente temporada y poder salvar el semestre.

“Queda solo pasar la página; a pesar de que nos duela, tenemos que seguir, nos queda solo levantar la cabeza y pelear por el torneo local (…) Queríamos continuar en el torneo internacional, pero ahora solo nos queda afrontar lo que queda de la mejor manera”, finalizó.

¿Nacional se quedará sin entrenador?

Cabe mencionar que, tras la dolorosa derrota por Copa Sudamericana, está en duda la continuidad de Diego Arias en Atlético Nacional, pues a pesar de la confianza de la directiva, todo parece indicar que el entrenador tomaría la decisión de dar un paso al costado, pues así lo han dado a conocer periodistas que cubren el equipo antioqueño.

Hasta el momento, el cuadro verdiblanco no se ha referido a la actualidad del entrenador y espera dar una noticia en las próximas horas.