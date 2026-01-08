Andrés 'Rifle' Andrade, cerca de ser anunciado por su nuevo equipo

Se reveló el que sería el nuevo destino de Andrés ‘Rifle’ Andrade, futbolista vallecaucano que continuaría su carrera en el fútbol internacional tras su reciente paso por el balompié colombiano.

El Rifle Andrade jugará en Brasil

Según informó el periodista Felipe Sierra, el mediocampista ofensivo está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Esporte Clube XV de Novembro, conjunto que compite en el Campeonato Paulista Serie A2, en Brasil.

Lea también Figura de Selección Colombia firmaría con Manchester City por 20 millones de euros

De acuerdo con la información entregada, el Rifle Andrade “está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador” del club brasileño, con el que ya habría un acuerdo verbal para su vinculación.

Sierra también señaló que el futbolista ya se encuentra en Brasil, donde se someterá a los exámenes médicos correspondientes antes de la firma de su contrato.

El Campeonato Paulista Serie A2 corresponde a la tercera división del fútbol del estado de São Paulo, un torneo tradicional pero no propiamente de alto nivel en el rentado brasileño.

Andrade llegaría al fútbol brasileño luego de un corto paso por Boca Juniors de Cali, equipo en el que estuvo recientemente antes de quedar nuevamente como agente libre.

Trayectoria de Andrés 'Rifle' Andrade

A lo largo de su carrera, el mediocampista ha vestido las camisetas de América de Cali, Atlético Huila, Deportes Tolima, América de México, Jaguares de Chiapas, León, Atlas, Atlético Nacional, Alianza Lima, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

Lea también Germán Ezequiel Cano ya tiene fecha de regreso a Independiente Medellín

El recorrido de Andrade incluye una amplia experiencia tanto en el fútbol colombiano como en el exterior, especialmente en México, pues el futbolista posee la nacionalidad de ese país.

A sus 36 años, Andrés ‘Rifle’ Andrade afrontará su primera experiencia en el fútbol brasileño, con la expectativa de aportar liderazgo y en la mitad de la cancha al Esporte Clube XV de Novembro.