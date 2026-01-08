Germán Ezequiel Cano ya tiene fecha de regreso a Independiente Medellín

Independiente Medellín volvió a aparecer en la órbita de Germán Ezequiel Cano, luego de que en las últimas horas se conociera que el club preguntó condiciones por el delantero argentino que actualmente milita en Fluminense.

La información ha sido manejada por varios comunicadores cercanos al entorno del Poderoso, quienes coinciden en que la dirigencia del DIM exploró la posibilidad de un nuevo regreso del goleador.

Lea también Yerson Candelo llegaría a otro equipo de la Liga BetPlay tras no arreglar con Santa Fe

Juan Felipe Cadavid, director de La FM Más Fútbol, reveló en su cuenta de X que Medellín consultó por Cano ante el rumor que lo vinculaba con una posible salida de Fluminense, motivada por la eventual llegada de Hulk al equipo brasileño.

Sin embargo, desde el Flu habrían sido claros en su postura, asegurando que el atacante argentino “sigue en el proyecto”, al menos hasta el cumplimiento de su contrato vigente.

Dicho vínculo contractual entre Germán Cano y Fluminense se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, razón por la cual su salida en este mercado de fichajes luce poco viable.

Germán Cano volvería al DIM pero en 2027

En ese contexto, el regreso de Cano al Medellín no se daría en 2026, aunque sí aparece como una posibilidad real para 2027, teniendo en cuenta que el club brasileño no tendría prevista una oferta de renovación.

De concretarse ese escenario, Cano volvería al DIM a los 39 años, para vivir su tercera etapa en el club, tras sus pasos de 2012 a 2014, y posteriormente entre 2018 y 2019.

Lea también Luis 'Chino' Sandoval fue anunciado oficialmente por su nuevo equipo

Mientras tanto, y también con base en lo informado por Cadavid, Independiente Medellín continúa negociando con otro delantero extranjero, cuyo nombre aún no ha sido revelado y que podría ser anunciado en los próximos días.

¿Cuántos goles hizo Cano en el Medellín?

Vale recordar que Germán Ezequiel Cano disputó 196 partidos con la camiseta del Medellín y anotó 129 goles, registro que lo convierte en el máximo goleador en la historia del club antioqueño.