Figura de Selección Colombia firmaría con Manchester City por 20 millones de euros

Desde Europa surgió una información que empieza a tomar fuerza y que involucra directamente a un defensor habitual de la Selección Colombia, quien estaría en la órbita de uno de los clubes más poderosos del mundo.

Según reportes de medios italianos, el Manchester City tendría interés en fichar al zaguero colombiano Jhon Janer Lucumí, quien actualmente milita en el Bologna de la Serie A y ha sido uno de los pilares defensivos del equipo en las últimas temporadas.

Lucumí, de 27 años, tiene contrato vigente con el club italiano hasta junio de 2027, pero las negociaciones para una posible renovación no han llegado a buen puerto, debido a que las ofertas presentadas por Bologna no han satisfecho las expectativas del jugador.

Ante este panorama, en Italia ya se habla de que el Bologna estaría dispuesto a escuchar ofertas por el defensor, entendiendo que, de no concretarse una venta, el futbolista podría marcharse libre una vez finalice su contrato.

En ese contexto, el nombre de Lucumí aparece en la agenda del Manchester City, club que analizaría presentar una propuesta formal durante el mercado de fichajes de mitad de año, teniendo en cuenta su perfil zurdo, experiencia en Europa y regularidad competitiva.

Estadísticas de Jhon Lucumí en Bologna

Desde su llegada al Bologna en 2022, Jhon Janer Lucumí ha disputado 131 partidos oficiales, consolidándose como titular indiscutido y siendo una pieza clave en la obtención del título de la Copa Italia en la pasada temporada.

¿En cuáles equipos ha jugado Jhon Lucumí?

Antes de su paso por el fútbol italiano, el defensor colombiano jugó entre 2018 y 2022 en el Genk de Bélgica, donde también tuvo un rendimiento destacado que le permitió dar el salto a una de las ligas más exigentes del continente.

Lucumí debutó como profesional en Deportivo Cali en 2015, club en el que dio sus primeros pasos antes de emigrar al fútbol europeo, construyendo una carrera ascendente tanto a nivel de clubes como de selección.

Habitual en las convocatorias de la Selección Colombia, el defensor aparece como una de las opciones para integrar la nómina que dispute el Mundial de 2026, y en caso de concretarse su llegada al Manchester City, el club inglés desembolsaría una cifra cercana a los 20 millones de euros.