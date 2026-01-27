Andrés Sarmiento cerca de salir de Nacional: en Argentina lo buscan

No ha finalizado el mercado de fichajes en el fútbol colombiano y el sudamericano, por los que las posibilidades que tienen los jugadores para cambiar de clubes todavía sigue vigente y junto con ello la posibilidad de los equipos para seguirse reforzando.

Atlético Nacional entra justamente a ser uno de los protagonistas, tanto con nuevas incorporaciones como en exportación de jugadores, tal como podría llegar a pasar con Andrés Sarmiento, quien estaría siendo pretendido por Estudiantes tras la salida de su delantero, Edwuin Cetré.

Lea también Michael Rangel podría firmar con un equipo 'grande' de la Liga BetPlay

Sarmiento reemplazaría a Cetré en Estudiantes

El cuadro 'verdolaga' es uno de los protagonistas por la contratación de una figura de la Selección Venezuela, Eduardo Bello, y otro referente de River Plate como Milton Casco.

Recientemente también se confirmó la contratación de Alfredo Morelos, con quien finalmente se llegó a un acuerdo para que firmara por tres años tras haber obtenido el 100% de sus derechos deportivos.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: confirman que otro partido se jugará sin público

Sin embargo el mercado de fichajes todavía no llega a su fin, ya que el presidente de la institución antioqueña, Sebastián Arango, confirmó que todavía le haría falta un '9', de nivel nacional o internacional, en especial por lo que se podría llegar a dar la salida de Andrés Sarmiento.

El delantero de 28 años habría entrado en los planes de Estudiantes de la Plata luego de que se diera a conocer que Edwuin Cetré tendría sus días contados en el club para salir rumbo a Paranaense, por lo que la puerta de un nuevo fichaje a la escuadra de Argentina quedó abierta y habría preguntado por sus derechos deportivos.

En otras noticias: ¿Por qué no se habla de Hugo Rodallega y Andrés Mosquera para la Selección

¿Cuántos títulos tiene Andrés Sarmiento con Nacional?

El delantero de 28 años cuenta con siete títulos a lo largo de su carrera como futbolista profesional, justamente todos portando la camiseta de Atlético Nacional, entre ellos la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana en 2017.