Andrés Sarmiento cerca de salir de Nacional: en Argentina lo buscan

No ha finalizado el mercado de fichajes en el fútbol colombiano y el sudamericano, por los que las posibilidades que tienen los jugadores para cambiar de clubes todavía sigue vigente y junto con ello la posibilidad de los equipos para seguirse reforzando.
Atlético Nacional entra justamente a ser uno de los protagonistas, tanto con nuevas incorporaciones como en exportación de jugadores, tal como podría llegar a pasar con Andrés Sarmiento, quien estaría siendo pretendido por Estudiantes tras la salida de su delantero, Edwuin Cetré.
Sarmiento reemplazaría a Cetré en Estudiantes
El cuadro 'verdolaga' es uno de los protagonistas por la contratación de una figura de la Selección Venezuela, Eduardo Bello, y otro referente de River Plate como Milton Casco.
Recientemente también se confirmó la contratación de Alfredo Morelos, con quien finalmente se llegó a un acuerdo para que firmara por tres años tras haber obtenido el 100% de sus derechos deportivos.
Sin embargo el mercado de fichajes todavía no llega a su fin, ya que el presidente de la institución antioqueña, Sebastián Arango, confirmó que todavía le haría falta un '9', de nivel nacional o internacional, en especial por lo que se podría llegar a dar la salida de Andrés Sarmiento.
El delantero de 28 años habría entrado en los planes de Estudiantes de la Plata luego de que se diera a conocer que Edwuin Cetré tendría sus días contados en el club para salir rumbo a Paranaense, por lo que la puerta de un nuevo fichaje a la escuadra de Argentina quedó abierta y habría preguntado por sus derechos deportivos.
¿Cuántos títulos tiene Andrés Sarmiento con Nacional?
El delantero de 28 años cuenta con siete títulos a lo largo de su carrera como futbolista profesional, justamente todos portando la camiseta de Atlético Nacional, entre ellos la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana en 2017.