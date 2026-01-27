Liga BetPlay 2026-I: confirman que otro partido se jugará sin público

Uno de los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará a puerta cerrada, luego de que el club local solicitara que el compromiso no contará con presencia de público en las tribunas.

Pereira vs Junior se jugará a puerta cerrada

Se trata del encuentro entre Deportivo Pereira y Junior FC, programado para el lunes 2 de febrero, que se jugará en el estadio Centenario de Armenia, escenario en el que el conjunto matecaña ha venido oficiando como local durante este certamen.

La decisión ya fue comunicada a la Dimayor y hace parte de una medida que el club risaraldense ha venido adoptando de manera consecutiva en el arranque del campeonato.

Cabe recordar que Deportivo Pereira no puede utilizar el estadio Hernán Ramírez Villegas,debido a las obras de remodelación que se adelantan en su escenario habitual, motivo por el cual trasladó su localía a la capital quindiana.

En este contexto, la dirigencia del Pereira ha optado por disputar sus partidos sin público, atendiendo a una solicitud formal presentada ante el ente rector del fútbol profesional colombiano.

La medida estaría relacionada con la delicada situación financiera que atraviesa la institución, una coyuntura que ha generado inconformidad en un sector de la hinchada y preocupación a nivel administrativo.

Ante este panorama, el club buscaría evitar posibles percances dentro y fuera del estadio, mientras se avanza en la normalización de su situación económica y deportiva.

No es la primera vez que Pereira actúa a puerta cerrada en el presente torneo, ya que en la primera fecha recibió a Llaneros, partido que terminó con derrota 0-2 y se jugó sin público.

Posteriormente, en la segunda jornada, el cuadro matecaña fue local ante Fortaleza CEIF, encuentro que finalizó 0-0 y que también se disputó a puerta cerrada en el estadio Centenario de Armenia.