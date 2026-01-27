Michael Rangel podría firmar con un equipo 'grande' de la Liga BetPlay

Michael Rangel estaría cerca de uno de los 'grandes' del fútbol colombiano para el primer semestre de 2026. Ha tomado fuerza el rumor que vincula al delantero santandereano con América de Cali, equipo que continúa en la búsqueda de un atacante para afrontar la Liga BetPlay.

Rangel aparece en el radar escarlata dado que actualmente es agente libre, luego de finalizar su vínculo con Llaneros al término de la temporada 2025. Esta situación facilitaría una eventual negociación, en un mercado que ha mostrado escasez de delanteros disponibles.

América de Cali lleva varias semanas explorando alternativas para reforzar su frente de ataque. Con el torneo ya en marcha, la dirigencia ha acelerado gestiones para encontrar un ‘9’ que pueda competir de inmediato y aportar experiencia al plantel.

Rodrigo Holgado podría salir de América de Cali

Si bien este lunes se confirmó que la FIFA levantó la sanción que pesaba sobre Rodrigo Holgado, en el entorno del club no se descarta una posible salida del atacante hacia Independiente de Avellaneda. Este escenario reactivó con fuerza la opción de Michael Rangel como plan alterno.

La relación entre Rangel y América es positiva, un factor que juega a favor de un posible regreso. El delantero ya vistió la camiseta roja entre 2019 y 2020, periodo en el que fue protagonista y salió campeón.

Estadísticas de Michael Rangel en América

Durante su primera etapa en el conjunto vallecaucano, Rangel disputó 33 partidos oficiales, marcó 18 goles y entregó dos asistencias, siendo una de las piezas clave en la consecución del título liguero de 2019-II.

De acuerdo con versiones cercanas a la negociación, en los próximos días podrían activarse los diálogos formales entre la dirigencia del América de Cali y el entorno del jugador, con el objetivo de evaluar condiciones deportivas y contractuales.

Michael Rangel, nacido en Floridablanca, Santander, cumplirá 35 años en marzo, y es considerado un delantero con recorrido y capacidad para aportar liderazgo dentro la cancha.

Balance de Rangel en Llaneros y trayectoria

En la temporada 2025, el atacante jugó 29 partidos con Llaneros, en los que convirtió cinco goles y dio una asistencia. A lo largo de su carrera ha militado en clubes como Independiente Santa Fe, Millonarios, Junior, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Aucas y Mazatlán.