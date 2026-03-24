Antoine Griezmann abandona el Atlético de Madrid: ¡Ya firmó con su nuevo equipo!

El ciclo de Antoine Griezmann en Atlético de Madrid ya tiene fecha de cierre. El delantero francés, máximo goleador histórico del club, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Orlando City, equipo con el que firmó un contrato por dos temporadas, más una tercera opcional. Su incorporación se hará efectiva en julio de 2026, una vez concluya la presente campaña en el fútbol español.

Griezmann se despide del Atlético: "este club es mi casa y vosotros sois mi familia"

La noticia, confirmada por ambas instituciones a través de comunicados, marca el final de una etapa dorada para el atacante en el conjunto ‘colchonero’, donde se convirtió en ídolo y referente absoluto. Griezmann no solo deja una huella imborrable por sus goles, sino también por su liderazgo y compromiso en momentos clave.

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A través de un mensaje cargado de emoción, el jugador expresó su sentir ante la inminente despedida. “No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia”, afirmó, reflejando el fuerte vínculo construido con la institución y la afición.

Griezmann se despedirá, así, como uno de los grandes nombres del Atlético de Madrid

Sin embargo, el francés fue enfático en que su enfoque sigue puesto en el presente. Con varios meses aún por disputar, Griezmann dejó claro que su prioridad es cerrar su etapa con títulos. “Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio, para levantar la Copa del Rey y soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”, señaló.

Su salida representa un golpe simbólico para el Atlético, que pierde a uno de los jugadores más importantes de su historia reciente. No obstante, también abre la puerta a una nueva experiencia en la MLS, donde Orlando City apuesta por su jerarquía para liderar un proyecto ambicioso.

Griezmann se despedirá, así, como uno de los grandes nombres del club madrileño, con la misión de cerrar su historia con nuevos éxitos. Mientras tanto, la afición rojiblanca se prepara para acompañar cada uno de sus últimos partidos, consciente de que está por despedir a una leyenda que marcó una era.