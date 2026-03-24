James, capitán de Colombia, se planta ante Croacia y Francia: "Vamos por todo"

El más reciente pronunciamiento de James Rodríguez en redes sociales volvió a generar repercusión en el entorno de la Selección Colombia, a pocos días de un nuevo reto internacional, los amistosos contra Croacia y Francia.

Mensaje de James Rodríguez a los hinchas de la Selección Colombia, previo a los amistosos

A través de sus redes sociales el mediocampista colombiano publicó un mensaje que rápidamente se viralizó entre hinchas y analistas, en el que dejó ver su postura frente al momento actual del equipo y la exigencia de competir al máximo nivel. Aunque breve, el post fue interpretado como una muestra de liderazgo y compromiso de cara a los próximos compromisos de la Tricolor.

La publicación del ‘10’ llega en un contexto particular, con Colombia afinando detalles para enfrentar a rivales de peso en la fecha FIFA. En ese escenario, cada palabra del mediocampista cobra relevancia, no solo por su trayectoria, sino por su rol dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

James, quien atraviesa una nueva etapa en su carrera profesional, se adapta al fútbol norteamericano, recién debutó con Minnesota y con algunos minutos espera recobrar su nivel en la doble fecha FIFA, contra Croacia el jueves 26 y contra Francia el 29 de marzo.

El '10' mantiene su influencia tanto dentro como fuera del campo. Sus intervenciones en redes sociales suelen marcar la agenda mediática, especialmente cuando se trata de la Selección, donde continúa siendo una de las principales referencias.

La actualidad física de James Rodríguez se ha convertido en uno de los principales focos de atención en la Selección Colombia

En la previa de los amistosos frente a Croacia y Francia, el técnico Néstor Lorenzo se refirió con claridad al presente del capitán.

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El entrenador llevó un mensaje de tranquilidad, aunque sin ocultar la preocupación por la falta de ritmo competitivo del volante. “Se siente bien, ha jugado poco, pero ha entrenado bastante”, aseguró Lorenzo, dejando claro que, desde lo físico, el jugador está en condiciones, pero necesita sumar minutos en cancha.

James llegó a la concentración en Orlando con escasa continuidad, tras un inicio de año en el que apenas ha tenido participaciones cortas con Minnesota United. No disputa un partido completo desde noviembre, una situación que genera interrogantes sobre su nivel de cara a la cita mundialista.

A pesar de ello, el cuerpo técnico mantiene la confianza en su talento y liderazgo, cualidades que lo han consolidado como pieza clave en el grupo. Desde la Federación también respaldan al ‘10’, convencidos de que podrá recuperar su mejor versión con el paso de los partidos.