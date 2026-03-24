Fixture del repechaje del Mundial: la Selección Colombia espera rival

El camino hacia el Mundial de 2026 entra en su recta definitiva con la disputa del repechaje internacional, una instancia que definirá a las últimas seis selecciones clasificadas al torneo. Con 42 equipos ya asegurados, el foco del planeta fútbol está puesto en los cruces que se desarrollarán entre esta semana y comienzos de la próxima, en un calendario que promete alta tensión y definiciones al límite.

Nueva Caledonia vs. Jamaica: el ganador avanzará para enfrentar a República Democrática del Congo en la final del repechaje

Colombia sigue de cerca los resultados, a la espera de conocer al rival que completará su grupo. La Tricolor tiene especial atención en el duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo ganador avanzará para enfrentar a República Democrática del Congo en la final del repechaje. De esa llave saldrá el cuarto integrante del grupo K, donde podría cruzarse el equipo colombiano.

En paralelo, otro de los caminos se definirá entre Bolivia y Surinam, quienes chocarán en semifinales. El vencedor de ese cruce se medirá ante Irak por un cupo al grupo I, que ya cuenta con selecciones de peso como Francia, Noruega y Senegal.

El calendario del repechaje internacional establece que las semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo, con los duelos Bolivia vs. Surinam y Nueva Caledonia vs. Jamaica. Las finales, que definirán a los clasificados, se disputarán el martes 31 de marzo.

Repechaje europeo también entra en escena con un formato competitivo que involucra a 16 selecciones

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Por su parte, el repechaje europeo también entra en escena con un formato competitivo que involucra a 16 selecciones en busca de cuatro plazas. Equipos históricos como Italia, Ucrania, Polonia y Dinamarca encabezan los cruces, que se dividirán en cuatro rutas independientes.

Las semifinales europeas también se jugarán el 26 de marzo, mientras que las finales, en las que se definirán los clasificados, tendrán lugar el 31 del mismo mes. Cada ruta otorgará un cupo directo al Mundial, lo que eleva la exigencia al máximo en partidos a eliminación directa.