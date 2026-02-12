"Leão es un desastre, no puede limpiarle la bota a Luis Díaz": brutal crítica involucra al colombiano

Antonio Cassano aprovechó el podcast Viva El Futbol para hacer una brutal crítica a uno de los jugadores portugueses en la Serie A. Luis Díaz es protagonista omnisciente gracias a las palabras contra el delantero izquierdo, misma posición del guajiro.

La Selección Colombia enfrenta a Rafael Leao en el Mundial: encuentro el 26 de junio en el Hard Rock Stadium.

La Selección Colombia y Portugal enfrentarán uno de los duelos más importantes del Mundial, el equipo de Néstor Lorenzo tiene una gran oportunidad de jugar frente a una de las selecciones más importantes, y con uno de los mejores escenarios. Sus grandes figuras son atractivas para la cantidad de aficionados que han hecho de este encuentro, uno de los más valorados en la primera fase.

Luis Díaz sin duda es uno de los principales jugadores del equipo tricolor, Sus números esta temporada desatan comentarios y halagos de sus compañeros, de su cuerpo técnico, directivas, Bundesliga y ahora del fútbol europeo en general. Su desequilibrio llevó a que Arne Slot, entrenador del Liverpool, le hiciera públicamente un reconocimiento.

El delantero colombiano tiene excelentes cifras en Europa: 101 goles, 42 asistencia y 11 títulos en 304 partidos. Con Porto logró 41goles, 15 asistencias en 125 partidos; con Liverpool anotó 41 goles y dio 16 asistencias en 148 partidos. Su actual temporada es impresionante con los bávaros lleva 19 goles, 11 asistencias en 31 partidos disputados.

El equipo portugués tiene varios jugadores para destacar, Cristiano Ronaldo, la máxima figura se lleva todos los flashes, es el protagonista del equipo y su alma en sí, imprimiendo motivación para los nuevos referentes, como Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão.

Elogios de Antonio Cassano sobre el colombiano: "Díaz lleva 18 goles y 14 asistencias en 30 partidos"

El jugador de 26 años, extremo izquierdo del Milán se ha llevado una gran crítica por su actual rendimiento en la Serie A, su equipo no ha logrado los mejores resultados en los últimos años, y la figura portuguesa es la llamada a abanderar la renovación de títulos de los rossoneri, quienes no ganan un título de Liga desde el 2021.

Uno de los principales referentes en la historia del fútbol italiano, y quién tuviera un gran paso por el Real Madrid, Antonio Cassano, hizo un comparativo, debido a la posición, del jugador portugués y del colombiano Lucho Díaz: “Leão es un desastre, ni siquiera puede limpiarle la bota a Luis Díaz. No baila, ni hace trampas ni nada de eso, él marca la diferencia. En Italia, incluso los malos se hacen pasar por buenos; hay veinte categorías de diferencia entre ambos. Díaz lleva 18 goles y 14 asistencias en 30 partidos”.