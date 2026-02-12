Millonarios no cierra el mercado de fichajes: Fabián Bustos lo confirmó

Millonarios regresó a la victoria en la Liga BetPlay y lo hizo nada más y nada menos que de la mano de Fabián Bustos, nuevo director técnico del equipo, pero también con el regreso del gol de Radamel Falcao, quien se encargó de anotar desde el punto penal en el partido contra Águilas Doradas.

El proyecto con el que llega Bustos es bastante ambicioso, se mostró satisfecho con la plantilla de jugadores que hay, aunque dio a conocer que todavía les hace falta un cupo por completar, por lo que el mercado de fichajes todavía no está cerrado definitivamente.

Millonarios todavía tiene un cupo libre en la plantilla

Millonarios no dio espera y no tuvo paciencia con el proceso de Hernán Torres, con quien se venía trabajando desde hace varios meses. Se le dio la oportunidad de terminar la Liga BetPlay de clausura 2025, de hacer la pretemporada y los fichajes necesarios, pero con el pasar de las primeras fechas no convenció.

El voto de confianza se le dio a Fabián Bustos y en tan solo dos compromisos al mando del equipo ha demostrado una idea de juego y planteamiento táctico completamente diferente que le ha rendido frutos en cuanto a resultados, sumando un valioso empate y la primera victoria en el presente semestre.

Sin embargo, se siguen viendo ciertas falencias en el campo de juego, principalmente la ausencia de un volante creativo que conecte de buena manera con los atacantes, por lo que se habló de una posible incorporación más debido a que todavía hay un cupo disponible, aunque Bustos confirmó que no están buscando con urgencia, sino que espera una buena oportunidad que valga realmente la pena.

"Hoy tengo esto y hay un solo cupo. Hay chicos entrenando con distintas características, confío mucho en el funcionamiento que tenemos que mejorar y no con un nombre. Si obviamente la dirigencia aparece un nombre que realmente viene a hacer un aporte importante bienvenido sea, pero sino con el plantel que tenemos vamos a buscar la victoria como sea".

Bustos no está del todo contento con la victoria de Millonarios

El estratega argentino también hizo su respectivo análisis del primer triunfo ante Águilas Doradas, en donde destacó la gran labor y compromiso que tienen sus jugadores, pero también lo que le sigue haciendo falta para obtener al equipo soñado.

"Nos faltó en la segunda parte, que es cuando la recuperamos había para manejarlo, había para hacerle daño. Nos faltó tranquilidad en estas situaciones, pero eso es puro trabajo y como digo el responsable soy yo. No fue fácil y no me deja de sorprender que el futbolista colombiano, la mayoría todos juegan muy bien".

"Estoy conforme con lo que se viene haciendo, con la actitud, la entrega y con muchas cosas de funcinamiento. Hemos mejorado tácticamente, pero me gusta crear más situaciones de gol, me gusta marcar más goles, pero tamién mantener el arco en cero. Van entendiendo lo que queremos, hemos jugado muy pronto y eso me preocupa, pero vamos a empezar a probar cosas porque tenemos polifuncionalidad".