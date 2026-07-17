Aplazado importante partido por humo de incendios

A falta de un encuentro para que finalice de manera oficial la Copa Mundial 2026, las ligas alrededor del mundo también se comienzan a reactivar, tal como es el caso de la MLS, la cual comenzó precisamente el jueves 16 de julio, pero con algunos contratiempos de por medio.

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El partido entre Chicago Fire y Vancouver Whitecaps, correspondiente a la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), es justamente el que se vio afectado en este reintegro del fútbol de clubes al ser aplazado debido a la mala calidad del aire provocada por el humo de los incendios forestales que afectan a varias regiones de Canadá.

Aplazado uno de los partidos de regreso en la MLS por incendios

El compromiso debía disputarse en el BC Place de Vancouver, pero las condiciones atmosféricas impidieron que el encuentro se desarrollara con normalidad.

Durante las horas previas al inicio del partido, los niveles de contaminación aumentaron como consecuencia del desplazamiento del humo generado por los incendios activos en distintas provincias canadienses, reduciendo la visibilidad y deteriorando la calidad del aire.

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La MLS informó que el aplazamiento se tomó siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. La liga monitoreó de forma permanente los índices de calidad del aire junto con las autoridades locales y los servicios meteorológicos antes de confirmar la suspensión del encuentro.

La decisión fue adoptada por la liga en conjunto con ambos clubes, priorizando la seguridad de los jugadores, los cuerpos técnicos, los árbitros y los aficionados.

Lewandowski no pudo debutar en la MLS

Uno de los principales atractivos del encuentro será el posible debut oficial del delantero polaco Robert Lewandowski con la camiseta de Chicago Fire.

Tras concretarse su incorporación al club de la MLS luego de finalizar su etapa en el FC Barcelona, el experimentado atacante podría disputar sus primeros minutos en el fútbol estadounidense.

Sin embargo, el aplazamiento del partido retrasó su estreno, por lo que los aficionados deberán esperar a la nueva fecha que programe la liga para ver al máximo goleador histórico de la selección de Polonia iniciar oficialmente su nueva etapa en Norteamérica.