Jhon Jáder Durán cambiaría de rumbo: gigante de Portugal negocia su fichaje

Durante los últimos días, el futuro de Jhon Jáder Durán ha tomado muchos rumbos. Terminó contrato con el Zenit de San Petersburgo que acabó de manera anticipada su préstamo y tuvo que regresar a Al Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo, los saudíes esperan salir del colombiano que no dejó buenas sensaciones en su estancia en el equipo.

Lea también Carlos Bacca firmaría con inesperado club de la Liga BetPlay: fichaje bomba

Apareció la opción del Galatasaray que estaba a pocos detalles de cerrar la negociación con el Al Nassr para un nuevo préstamo. Cuando avanzaban con esa posibilidad por parte de los turcos, llegó un nuevo problema que avisaron desde Arabia Saudita.

La crisis financiera de Al Nassr complica bastante a Jhon Jáder Durán. El gran problema que aparece para el equipo saudí tiene que ver con el salario de 20 millones de euros anuales del delantero que atenta directamente a los clubes que quieren contratarlo. No obstante, llegó una nueva alternativa con un grande de Portugal.

BENFICA NEGOCIA LA CONTRATACIÓN DE JHON JADER DURÁN

Galatasaray quería contar con Jhon Durán por el conocimiento del atacante colombiano del balompié turco. Cuando las negociaciones avanzaban a buen ritmo, todo se pausó por la crisis financiera que vive el Al Nassr. Bajo ese panorama, el futuro del antioqueño podría cambiar considerablemente.

Ya no sería Turquía, sino que estaría negociando con el Benfica de Portugal. La información apareció en el Diario Récord, uno de los portales más importantes del país luso. André Monteiro del programa Mercado a Mexer reveló las posibilidades que hay para ficharlo.

André Monteiro indicó que, “es un delantero muy explosivo, un tipo de atacante muy difícil de contrariar para cualquier defensa. Un cambio de contexto puede cambiar mucho al jugador”. El tema que habría que negociar es el del salario que es el problema que tiene el Al Nassr por la crisis financiera.

El mismo periodista comentó que el problema tiene que ver con los términos del negocio por su salario de 20 millones de euros anuales. Se espera que este punto sea acordado por las partes. El representante de Jhon Jáder Durán ya se habría reunido con los directivos del cuadro luso para definir un préstamo.

LAS CONDICIONES DE LA NEGOCIACIÓN CON JHON JÁDER DURÁN

La idea es que Benfica pueda llegar a un acuerdo con el Al Nassr, pero esto tendría un sacrificio para el colombiano con una reducción salarial considerable para que se pueda concretar su fichaje con el cuadro portugués.

Lea también Cali cierra el fichaje de un extremo con pasado en Millonarios

Aunque esto puede tomar tiempo, la cuenta RafaelMercadoPT especialista en el mercado de fichajes de Portugal afirmó que el delantero cafetero es un fuerte objetivo del Benfica, y que podría llegar al Estadio La Luz en la próxima semana. Las negociaciones parecen llegar a un buen puerto.

Benfica tendrá que definir el tema salarial que sería el punto más importante para llegar a un acuerdo y concretar el fichaje de Jhon Jáder Durán. Su futuro ya no estaría en el Galatasaray, sino en el cuadro luso que ya lo había tentado en pasados mercados de fichajes.