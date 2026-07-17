Carlos Bacca firmaría con inesperado club de la Liga BetPlay: fichaje bomba

Ya quedan pocos días para que inicie el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 con el Junior de Barranquilla que sueña con ser tricampeón. Los atlanticenses le darán continuidad al proyecto de Alfredo Arias que tiene como objetivo ganar el título. Teófilo Gutiérrez fue renovado, pero, todo parece indicar que Carlos Bacca saldría para buscar nuevos aires.

A sus 39 años, y pese a la lesión que tuvo que lo dejó afuera del segundo semestre del 2025 y de gran parte del primero del 2026, Carlos Bacca podría tomar otro reto en la Liga BetPlay. El oriundo de Puerto Colombia, Atlántico solo ha jugado en el Barranquilla y en Junior y parecería extraño verlo en otra institución.

En ese orden de ideas, Carlos Bacca deberá tomar una decisión. Ponerle fin a su carrera deportiva por sus 39 años y por la reciente lesión, o firmar con otro club de la Liga BetPlay que intenta hacer un bombazo en el mercado de fichajes.

EL EQUIPO QUE BUSCARÍA FICHAR A CARLOS BACCA

Todo parece indicar que el Junior ya tendría los 25 cupos definidos con las llegadas de Francisco Fydriszewski y de Pablo Ortiz. Carlos Bacca terminó su contrato y no seguiría en el cuadro atlanticense. Si los directivos no envían una oferta para renovar al delantero, Bacca deberá decidir su próximo rumbo y ya hay un sorpresivo equipo que lo contrataría.

Cúcuta Deportivo tiene la obligación de sacar buenos resultados en este segundo semestre para poder salvarse del descenso. Los ‘Motilones’ harían un gran esfuerzo con Carlos Bacca para contratarlo y tratar de salir de posiciones incómodas en la tabla del promedio en el que son últimos.

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El Heraldo escribió a principio del mes que Medellín y Cúcuta enviaron propuestas oficiales para contratar a Carlos Bacca. Al parecer, los ‘Motilones’ ganarían la puja para quedarse con el delantero que dejó huella en Milan, Sevilla, Villarreal, entre otros clubes de Europa.

Posteriormente, esa opción con el Cúcuta ha vuelto a tomar fuerza con la posibilidad de buscar en el mercado al nombre del ex Selección Colombia. Un bombazo para un conjunto necesitado y que todavía no ha dado muchas noticias acerca del armado de la plantilla.

Sería la primera vez que Carlos Bacca sale del departamento del Atlántico para jugar en la Liga BetPlay después de sus pasos por el Barranquilla y Junior. En Cúcuta tendrá que aportar bastante con sus goles para poder salvar la categoría en un semestre complejo para los nortesantandereanos.

LOS FICHAJES DEL CÚCUTA DEPORTIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

Hace unas semanas, el Cúcuta Deportivo confirmó en las redes sociales que Marlon Carabalí, extremo proveniente del Barranquilla FC se unió al club para reforzar el ataque en este segundo semestre. Carabalí se convirtió en el primer fichaje por parte de la institución ‘Motilona’.

Sin embargo, Marlon Carabalí no será el único fichaje por parte de Cúcuta en este segundo semestre. Los cucuteños ya están trabajando para concretar una nueva contratación de cara al siguiente torneo. De acuerdo con la información de la periodista de Win Sports, Diana Botello, Samir Mayo estaría cerca de firmar con el club nortesantandereano.

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Diana Botello escribió en las redes sociales que “Samir Mayo estaría llegando a la ciudad durante el día de hoy para mañana presentar los exámenes médicos y, si todo sale bien, se convertiría en nuevo jugador del Cúcuta. Tiene 23 años, se desempeña como doble 5 u 8. Pasó por el DIM, Orsomarso e Inter de Bogotá”.

Samir Mayo y Marlon Carabalí serán los primeros dos fichajes por parte del Cúcuta a la espera de notificar otras contrataciones en este libro de pases del segundo semestre de la Liga BetPlay. Los cucuteños necesitan hacer un buen papel en el torneo para salvarse del descenso.