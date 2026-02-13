Arbeloa da buenas noticias al Madrid: vuelve figura del club

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó en rueda de prensa el buen estado del delantero francés Kylian Mbappé, tras dos días al margen por molestias de rodilla, y su presencia ante la Real Sociedad, un equipo "invicto" desde que cambió de técnico.

"El ritmo que lleva la Real Sociedad y lo bien que lo está haciendo con su nuevo entrenador, está invicto, jugando contra rivales como Barcelona y Atlético de Madrid", resaltó el técnico madridista. "Les conocemos muy bien, sabemos de sus peligros y de la dificultad del partido. Nos tocará dar nuestro mejor nivel y el máximo esfuerzo para sacar los tres puntos".

Para el encuentro en el Santiago Bernabéu cuenta Arbeloa con Mbappé. Confirmó que, pese a estar dos días fuera del grupo durante la semana por precaución, el francés está en condiciones de jugar. "Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido de mañana".

Arbeloa, que no quiso referirse a la Superliga ni a la semifinal de Copa entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, de forma extensa entró en la cena de equipo celebrada por sus jugadores en la noche del martes, con toda la plantilla presente y sin el cuerpo técnico.

El entrenador del Real Madrid recordó su etapa de jugador y extrajo una conclusión positiva enfocando a la unión del vestuario: "Me gusta verles unidos. Es una de las cosas en las que más he insistido desde mi llegada. Lo importante de estar juntos para las situaciones que nos tenemos que enfrentar. Verles cenar juntos me hace muy feliz. El martes se hizo un gran entrenamiento, muy intenso. Desde ahí yo encantado de que cenen todas las veces que quieran. Para mí, va a ser bueno. Echo de menos las que tenía en mi época. Cristiano también venía mucho", recordó.

El Real Madrid vive una etapa de contraste, donde la grandeza de su historia se enfrenta a las exigencias de un presente competitivo en múltiples frentes. Con la temporada en pleno desarrollo, el club blanco transita un tramo clave con resultados alternados, decisiones tácticas que generan debate y la mirada constante de una afición acostumbrada a la excelencia.

El técnico ha buscado equilibrio entre experiencia y juventud, combinando figuras consagradas con talentos emergentes. Esto ha dado una mezcla interesante, aunque no siempre equilibrada, de resultados. La rotación de la plantilla y la gestión de minutos se han convertido en temas de análisis constante entre analistas y aficionados.

El sistema táctico varía según el rival, con una defensa que se esfuerza por mantener solidez y un mediocampo llamado a dar equilibrio entre recuperación y creación. En la delantera, la responsabilidad goleadora se reparte entre varios jugadores, algunos en plenitud de forma y otros tratando de recuperar su mejor versión.