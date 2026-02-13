Paraguay confirmó amistoso de peso antes del Mundial 2026

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó este viernes que la Albirroja jugará el 27 de marzo próximo en Atenas, contra su par de Grecia, un partido de preparación al Mundial 2026.

El choque, que aún no tiene sede definida, será el primero en la preparación de la selección paraguaya antes del Mundial con sede en México, EE.UU. y Canadá. El último enfrentamiento entre ambas selecciones, que se jugó antes de Sudáfrica 2010, lo ganó la Albirroja por 2-0 con goles de Enrique Vera y Lucas Barrios.

Asimismo, la APF reiteró que la selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro se enfrentará a Marruecos el 31 de marzo, último día de la fecha FIFA de amistosos.

La selección de Paraguay volvió a sonreír en unas Eliminatorias sudamericanas. En el largo y exigente camino hacia la Copa del Mundo de 2026, la Albirroja logró asegurar su clasificación directa y selló así su regreso a la máxima cita del fútbol tras más de una década de ausencia.

La clasificación representa mucho más que un logro deportivo. Significa el retorno de Paraguay a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final y firmó una de las mejores actuaciones de su historia.

Para la Albirroja, el proceso rumbo a 2026 dejó una sensación de reconstrucción y madurez. La combinación de referentes experimentados y nuevos talentos permitió renovar la ilusión de una generación que ahora tendrá la oportunidad de medirse nuevamente con la élite mundial.