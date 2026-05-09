Real Madrid CF afrontará este domingo un clásico cargado de tensión frente a FC Barcelona, aunque esta vez el partido parece tener más peso emocional y de orgullo que impacto real en la pelea por el título. Con LaLiga prácticamente sentenciada a favor del conjunto azulgrana, el equipo blanco llega golpeado por conflictos internos y en medio de un ambiente que ha convertido el aspecto extradeportivo en el gran protagonista de la semana.

Arbeloa enfrenta su primer clásico en medio del caos del Real Madrid

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El encargado de dirigir al Madrid será Álvaro Arbeloa, quien vivirá su primer clásico como entrenador en medio de un contexto complejo. El exdefensor conoce perfectamente la intensidad de este tipo de partidos. Durante su etapa como jugador disputó 19 clásicos y fue uno de los futbolistas más identificados con la era de máxima rivalidad entre el Madrid de José Mourinho y el Barcelona de Pep Guardiola.

Aquella tensión dejó episodios recordados, especialmente su enfrentamiento verbal con Gerard Piqué. Tras una eliminación madridista por alineación indebida, Arbeloa respondió a unas burlas del central catalán con una frase que quedó marcada en la historia del clásico.

“Al amigo Gerard cualquier día enciendo la tele y lo veo en El club de la Comedia. Y lo hará hablando del Real Madrid porque está un poco obsesionado con nosotros. Sabe que su club nunca igualará la grandeza del Madrid”, disparó entonces el hoy entrenador merengue.

La respuesta de Piqué no tardó en llegar. “Arbeloa dijo que era mi amigo. Yo no lo consideraría un amigo, solo un cono… cido”, lanzó el exjugador culé, en una declaración que elevó aún más la rivalidad entre ambos clubes.

“Real Madrid llega al clásico contra Barcelona entre crisis interna y una Liga casi perdida”

Sin embargo, el clásico actual parece distinto. Aunque el presidente azulgrana Joan Laporta aseguró recientemente que las relaciones entre instituciones “están rotas”, la tensión deportiva ya no alcanza los niveles de hace una década.

Además, la Liga parece definida: el Barcelona tiene 11 puntos de ventaja con apenas 12 en juego y podría proclamarse campeón si el Madrid no logra sumar en el Camp Nou.

Mientras tanto, el ambiente en el vestuario blanco continúa deteriorándose. Las discusiones entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, la polémica protagonizada por Antonio Rüdiger y las dudas alrededor de Kylian Mbappé marcaron una semana convulsionada en el Madrid, que buscará en el clásico salvar algo más que tres puntos: su orgullo competitivo.