El impacto de FC Bayern Munich en Colombia tras la llegada de Luis Díaz no solo se ha visto dentro de la cancha. Desde el área de marketing del club alemán reconocen que el fichaje del extremo colombiano se convirtió en un fenómeno comercial y digital que disparó la presencia de la institución bávara en Sudamérica, especialmente en el mercado cafetero.

El directivo reveló cifras contundentes alrededor del efecto “Lucho”

Rouven Kasper, miembro de la Junta de Marketing del Bayern, explicó que el colombiano “ha demostrado ser extremadamente valioso para ayudarnos a llegar a nuevas audiencias de maneras nuevas y diferentes”, destacando que el impacto de Díaz ha superado las expectativas iniciales del club.

El directivo reveló cifras contundentes alrededor del efecto “Lucho”. “Díaz se encuentra actualmente entre nuestros cinco jugadores con mayores ventas de camisetas a nivel mundial esta temporada”, afirmó Kasper, quien además detalló que “los pedidos desde Colombia han aumentado más del 400%, y el tráfico a nuestra tienda en línea desde ese país ha crecido más del 200%”.

Para el Bayern, el vínculo emocional entre el jugador y los aficionados colombianos ha sido determinante. “Esto se debe en gran medida a que Díaz es un héroe nacional en su país, un jugador que encarna el sueño de muchos jóvenes colombianos: ascender desde orígenes humildes y llegar a la cima del fútbol europeo”, señaló el dirigente alemán. Incluso, resaltó el valor simbólico de la historia personal del guajiro: “No es un camino fácil, pero Lucho lo ha logrado”.

¡Impacto millonario! Luis Díaz, "extremadamente valioso" para el Bayern Múnich

El crecimiento también se reflejó en redes sociales y plataformas digitales. Kasper aseguró que “hoy en día, el Bayern tiene más de 5 millones de seguidores en Colombia, lo que lo convierte en uno de nuestros cinco países principales a nivel global”. Además, explicó que “desde la transferencia de Luis Díaz el año pasado, nuestra audiencia en Colombia ha crecido un 40%”, una cifra que convirtió al país en “el mercado de más rápido crecimiento para el club a nivel mundial”.

Más allá de lo deportivo, el carisma del colombiano también ha fortalecido la imagen global del club. “Con Luis Díaz, su personalidad abierta, alegre y carismática, combinada con su pasión por la música, nos ha ayudado a construir un puente con importantes artistas y músicos latinoamericanos”, comentó Kasper.

Finalmente, el directivo destacó la rápida adaptación del colombiano al camerino bávaro. “Es muy popular en el vestuario y se le conoce como uno de los bromistas del equipo”, concluyó.