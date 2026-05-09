Hansi Flick calentó la previa del clásico entre FC Barcelona y Real Madrid CF con un mensaje ambicioso y cargado de confianza. El técnico alemán aseguró que el conjunto azulgrana afronta el compromiso con la ilusión de conquistar un nuevo título de Liga y destacó el valor que tendría lograr el bicampeonato en el fútbol español.

Flick calentó el clásico y lanzó advertencia al Real Madrid: ‘La tensión es máxima’

“Queremos ganar este título, sería el segundo consecutivo. No es algo normal en España, pero es nuestro objetivo para mañana”, afirmó Flick en rueda de prensa desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, dejando claro que el equipo catalán no piensa especular pese a que un empate podría acercarlo definitivamente al campeonato.

El entrenador insistió en que el Barcelona llega al clásico con identidad definida y convencido de la manera en la que debe afrontar el partido. “Sabemos perfectamente cómo queremos jugar y eso es lo que queremos ver”, señaló el alemán, quien además resaltó el rendimiento colectivo de sus jugadores a lo largo de la temporada.

“Hemos hecho una temporada fantástica como equipo y eso es lo que quiero ver el domingo. La tensión es máxima; este es el mejor partido que puede ofrecer el fútbol español”, comentó Flick, consciente de la magnitud del enfrentamiento ante el eterno rival.

La frase de Flick sobre Mbappé y el clásico que ya genera tensión en España

A pesar de la confianza que transmite su equipo, el técnico azulgrana evitó cualquier exceso de triunfalismo. “No será fácil”, advirtió, al tiempo que reconoció el potencial ofensivo del Real Madrid y elogió especialmente a Kylian Mbappé, quien podría reaparecer como titular.

“Aporta una calidad tremenda en cualquier situación cuando está en el campo. Es un jugador muy desequilibrante y, ante el portero, en mi opinión, es el mejor”, aseguró Flick sobre la estrella francesa.

El entrenador también se refirió a la reciente discusión entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde en el vestuario madridista. Aunque reconoció sorpresa por lo ocurrido, minimizó el episodio al afirmar que “en todos los equipos existen conflictos” y que lo importante es “saber reaccionar” a través de la comunicación.

Flick destacó el gran ambiente que vive actualmente el vestuario culé y la conexión con la afición blaugrana: “La conexión entre todos es increíble. Los de la Masía son especiales porque se conocen desde hace muchos años, pero en general la unión del grupo es algo muy especial”, concluyó el técnico, que ya palpita un clásico decisivo en la lucha por LaLiga.