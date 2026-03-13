Arbeloa no convence; técnico de selección se acerca al Real Madrid

Pese a que el Real Madrid vive un buen momento tras el triunfo sobre el Manchester City en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League, lo cierto es que la directiva del club estaría buscando un reemplazo para Álvaro Arbeloa.

En los últimos días el nombre de Mauricio Pochettino ha sonado como uno de los principales candidatos para llegar al banquillo del club por su experiencia, pese a que ahora maneja a la selección de Estados Unidos.

Diversos reportes señalan que el técnico argentino forma parte de la lista de candidatos que maneja la directiva encabezada por Florentino Pérez para liderar un nuevo proyecto deportivo. La evaluación del club llega en un contexto de dudas sobre la continuidad del actual entrenador Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo tras cambios recientes en la dirección técnica.

Pochettino, que actualmente dirige a la Selección de Estados Unidos, tendría contrato con el combinado norteamericano al menos hasta la disputa del Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se jugará precisamente en Estados Unidos, México y Canadá. Por ese motivo, cualquier movimiento hacia el club madrileño se produciría, en principio, después del Mundial.

Consultado recientemente sobre los rumores, Pochettino no cerró la puerta a la posibilidad de dirigir algún día al Real Madrid. El técnico aseguró que en el fútbol “todo llega en su momento” y que su futuro dependerá de las circunstancias que se presenten en los próximos años.

Por ahora, la situación sigue en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, el hecho de que el nombre del entrenador argentino esté en la órbita del club blanco vuelve a colocar a Pochettino en el centro del mercado de técnicos, mientras el Real Madrid analiza cuál será el rumbo de su proyecto deportivo para las próximas temporadas.